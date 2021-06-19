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كافحت لتعيده إلى الماء.. أنثى أخطبوط تحتضن وتدحرج أنبوبا وضعت فيه بيضها (فيديو)

19/6/2021-|آخر تحديث: 19/6/202103:08 PM (مكة المكرمة)

كافحت “أنثى أخطبوط” طويلا وهي تدحرج أنبوبا من البلاستيك به كمية البيض على شاطئ في ضاحية ماكراي بولاية فيكتوريا في أستراليا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته عالمة الأحياء البحرية الأسترالية (شيري ماريس) على شاطئ في ولاية فكتوريا أخطبوطًا يُدحرج أنبوبًا بلاستيكيًا مملوءًا بالبيض في المحيط.

“حياة مثيرة للاهتمام”

وكتبت ماريس في تعليق على الفيديو أنها تبحث دائمًا عن حياة مثيرة للاهتمام، وقالت إن الأخطبوط تحاول “إنقاذ أطفالها في داخل الأنبوب الذي ربما جرفته المياه على الشاطئ”.

ووصفت عالمة البحار الأخطبوط بأنها من النوع الشاحب الذي لا يوجد عادة إلا على الشواطئ الجنوبية الأكثر برودة في أستراليا.

وقالت شيري ماريس عن أنثى الأخطبوط “كانت تحاول حماية بيضها بالداخل، الذي كان يتدلى مثل الثريات البيضاء الصغيرة من سطح المشتل المؤقت”.

وأكدت العالمة الأسترالية أن أنثى الأخطبوط أعادت الأنبوب إلى الماء وثبتته حتى لا يتدحرج ويعود إلى الشاطئ، وأضافت “لقد كانت واحدة من أكثر الأشياء الرائعة التي رأيتها على الإطلاق”.

وفي مقطع الفيديو، تقول شيري ماريس للأنثى الأخطبوط “أنتِ أم رائعة”.

وتعتبر أنثى الأخطبوط “أكثر أم مضحية في العالم كونها تظل جالسة على بيضها وتحميه من الأعداء وتقوم بحراسة البيض لفترة طويلة”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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