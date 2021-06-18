البث الحي
الأخبار

محمود الزهار: انتصارات المقاومة جعلت دولا عربية تفتح أبوابها لقادة حماس (فيديو)

محمود الزهار، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (الجزيرة مباشر)
محمود الزهار، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (الجزيرة مباشر)
18/6/2021-|آخر تحديث: 18/6/202111:43 PM (مكة المكرمة)

قال محمود الزهار -القيادي في حركة حماس- إن الغارة التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة “محاولة يائسة من الحكومة الجديدة التي تسعى عبر هذه الحركات البهلوانية للتسويق لنفسها”، محذرا بأنه إذا ما استمرت إسرائيل في هذه الاستفزازات فإنها ستدفع الثمن غاليا.

وأضاف الزهار خلال مشاركته في برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، أن كل حكومة إسرائيلية جديدة تأتي عقب حكومة فاشلة، لا بد أن تقوم بمثل هذه العمليات لرفع أسهمها ومحاولة ترميم الواقع النفسي المهزوز لإسرائيل ولمؤسسات “الحركة الصهيونية” بعد الهزيمة.

وكانت طائرات إسرائيلية قد قصفت، فجر الأربعاء، عددا من المواقع في قطاع غزة وذلك للمرة الأولى منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، في مايو/أيار الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته هاجمت مجمعات عسكرية في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع على جنوب إسرائيل وقال في بيان إنه “مستعد لكل السيناريوهات، بما فيها تجدد القتال”.

واعتبر الزهار أن إطلاق الفلسطينيين للبالونات الحارقة من القطاع تمثل شكل من أشكال المقاومة وأحد الأدوات التي يعتمدها الشارع الفلسطيني للدفاع عن وجوده.

وكانت خدمة الإطفاء الإسرائيلية قد أكدت أنها رصدت عدة بالونات أطلقت من غزة على إسرائيل في وقت سابق، الثلاثاء الماضي، ما تسبب فيما لا يقل عن 20 حريقا في الحقول التابعة لمجتمعات محلية في جنوب إسرائيل.

وأضاف الزهار أن المعركة الأخيرة -سيف القدس- أبانت عن هشاشة الجيش الإسرائيلي وعدم قدرته على الصمود أمام فصائل المقاومة.

وتابع “أن الانتصارات التي حققتها فصائل المقاومة في معركة (سيف القدس) جعلت الكثير من العواصم العربية تفتح أبوابها لقادة حماس بعدما كانت في السابق تتحرج من التعامل معها”.

 

وبخصوص حالات التصعيد المستمرة في القدس المحتلة، قال الزهار إن الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والقدس والخط الأخضر كشفوا منذ الحرب الأخيرة على غزة عن حالة جديدة من “التلاحم غير المسبوق  لمحاربة الاستيطان والمستوطنين”، مبرزا أن هذا التلاحم يشكل محورا لحسم المواجهات المقبلة.

وعن مستقبل الحوار الفلسطيني الفلسطيني، كشف الزهار أن الشارع الفلسطيني أخذ على حركة فتح إلغاءها الانتخابات التشريعية، مضيفا أن جميع الأطراف أعدت قوائمها الخاصة، لكن حركة فتح أقدمت على إلغائها في اللحظات الأخيرة.

وقال “هناك أطراف في السلطة الفلسطينية أعاقت إجراء الانتخابات، وهذه الأطراف علمت أن النتائج لن تكون في صالحها، ولذلك أقدمت على تعطيلها”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

الكشف عن الهدايا المتبادلة بين بايدن وبوتين خلال قمتهما في جنيف

الرئيس الأمريكي جو بايدن (يمين) خلال أول قمة له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف (غيتي)

فرنسا ترحب بوقف “الحرب الكلامية” مع تركيا وتنتظر المزيد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في بروكسل (رويترز)

أمريكا تشتبه بـ 4 آلاف حالة احتيال في برنامج اللاجئين العراقيين

لاجئون عراقيون يطالبون باللجوء وتسوية أوضاعهم (غيتي - أرشيفية)

طالبة مصرية تتلقى خطابا من بايدن بعد تفوقها في المرحلة الإعدادية

الطالبة المصرية هناء أحمد الفقي مع والدها خلال لحظة الاحتفال بالنجاح (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا