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“لو يهدوها 300 مرة نرجع نبني ونقعد في الأرض”.. فلسطيني يتحدى الاحتلال بعد هدم منزله (فيديو)

18/6/2021

أكد مسن فلسطيني وهو جالس وسط أنقاض منزله الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي في حلحول شمال الخليل، أنه سيبقى في أرضه ولن يبرحها حتى لو دمروها مئات المرات.

وجلس المسن الفلسطيني (عزام العجلوني) على مقربة من منزله الذي كان جنود الاحتلال يحيطون به، في حين تعمل جرافة على هدم المنزل.

وقال العجلوني (85 عاما) إن قوة من جيش الاحتلال حاصرت المنزل واقتحمته وأجبرتهم على إخلاء المنزل بالقوة بعد أن رفضوا الخروج من دارهم.

وأوضح العجلوني أنه أبلغ الجنود بوجود أطفال نيام، وأن 30 فردا بينهم بناته وأحفاده يسكنون في البيت لكنهم أصروا على إخلائهم بالقوة وتنفيذ عملية الهدم.

وقال الشيخ الفلسطيني، إن الاحتلال أتى بالمهاجرين من الدول الأخرى ليحتلوا الأرض ويأخذوا بيوت الفلسطينيين، وثمّن كثيرا ما قامت به المقاومة الفلسطينية في غزة.

وهدم دم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس منزلين لفلسطينيين، وأخطر 12 منشأة أخرى من بينها مساكن، بالهدم بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، هدم الجيش الإسرائيلي منزل المسن عزمي محمد سالم العجلوني ومنزلا من الصفيح يقطنهما نحو 30 فردا، بذريعة تشييدهما دون ترخيص.

انتهاكات متكررة

وتتعرض بلدة بيت أمر لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة، وتحيط بالبلدة العديد من المستوطنات حيث يحدها من الشمال مستوطنتي (أفرات وغوش عتصيون) اللتين التهمتا ما يقارب 30% من أراضيها.

ويتعرض المواطنون في بيت أمر بشكل يومي لاعتداءات قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز والبرج العسكري المقام على مدخل البلدة، وبالقرب من منازل المواطنين.

وتعد مدينة الخليل المدينة الثانية بعد القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال، نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.

وتعاني الخليل من وجود أكثر من 50 موقعا استيطانيا يقيم بها نحو 30 ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية

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