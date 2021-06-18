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طالبة مصرية تتلقى خطابا من بايدن بعد تفوقها في المرحلة الإعدادية

الطالبة المصرية هناء أحمد الفقي مع والدها خلال لحظة الاحتفال بالنجاح (مواقع التواصل)
الطالبة المصرية هناء أحمد الفقي مع والدها خلال لحظة الاحتفال بالنجاح (مواقع التواصل)
18/6/2021-|آخر تحديث: 18/6/202109:51 PM (مكة المكرمة)

تلقت الطالبة المصرية المقيمة في الولايات المتحدة، هنا أحمد الفقي، خطابا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بعد اجتيازها المرحلة الإعدادية بتفوق وصعودها إلى المرحلة الثانوية بالولايات المتحدة.

ونشر والد الطالبة المتفوقة أحمد الفقي صورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك والتي أظهرت الأسرة رفقة هنا في يوم تخرجها إلى جانب خطاب الرئيس بايدن المرسل من البيت الأبيض.

وعلق الفقي في منشور له قائلا “هذا يوم الاحتفال بتخرج هنا، خطاب من البيت الأبيض وجائزة الرئيس جو بايدن”.

وقد جاء خطاب البيت الأبيض متضمنا تهئنة بمناسبة تفوقها والتأكيد على أن المجتمع الأمريكي يتمتع بالتنوع وضمان الحقوق لكل أفراده.

وجاء -في ختام الخطاب- التأكيد على ارتداء الكمامات في ظل الصراع التي تقوده الإدارة الأمريكية الجديدة ضد انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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