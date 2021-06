سمح بشن الحرب على العراق.. مجلس النواب الأمريكي يؤيد إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس

أقر مجلس النواب الأمريكي إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ عام 2002، والذي سمح بشن الحرب في العراق، في إطار مساعي النواب لاستعادة سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.

وجاءت نتيجة التصويت بواقع 268 مؤيدا لسحب التفويض مقابل اعتراض 161، وانضم 49 من الأعضاء الجمهوريين على الأقل إلى صفوف الديمقراطيين في تأييد إلغاء التفويض.

ومن أجل تفعيل الإلغاء، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ حيث الاحتمالات أكثر غموضا، ويجب أيضا أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا، وقال بايدن من قبل إنه يدعم الإلغاء.

For too long, Congress has abdicated its Article 1 authority to decide matters of war and peace, allowing the executive branch to interpret AUMFs far beyond their intent. pic.twitter.com/7eagdwf4aD

ويمنح الدستور الأمريكي الكونغرس سلطة إعلان الحرب، لكن هذه السلطة تحولت إلى الرئيس بعد إقرار الكونغرس قوانين غير محددة بزمن تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، مثل التشريع الخاص بالعراق الصادر عام 2002، وتشريع آخر يسمح بالحرب على تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقال النائب جريج ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وهو يحث على دعم إلغاء التفويض “أتطلع إلى اليوم الذي لا يجلس فيه الكونغرس في مقاعد المتفرجين عندما يتعلق الأمر ببعض القرارات الأشد أهمية التي يمكن أن تتخذها أمتنا”.

ويشعر المعارضون للخطوة بالقلق من أن يحد الإلغاء بشكل خطير من سلطات الرئيس ويرسل رسالة يُفهم منها أن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط.

"But our vote this morning to repeal the 2002 AUMF is not about relitigating our past. Rather… planning strategically for our future. It is about Congress reclaiming its constitutional obligation to weigh in on matters of war and peace."

-Chair @RepGregoryMeeks pic.twitter.com/3OQDIvBUsF

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) June 17, 2021