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مبادرة نسائية لتنظيف وتشجير مناطق دمرها العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

18/6/2021-|آخر تحديث: 18/6/202112:53 PM (مكة المكرمة)

شاركت نساء فلسطينيات في قطاع غزة، في مبادرة نظمها اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، لتنظيف وتشجير مناطق دمرها العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، حملت اسم (بهمتنا حنعمرها).

وانطلقت مبادرة لجان المرأة الفلسطينية أمس الخميس من أمام منزل عائلة أبو حطب المدمر في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، والذي وقعت به مجزرة راح ضحيتها 8 أطفال وامرأتان.

وقالت استشارية الصحة النفسية رولا الشريف، إن المبادرة تأتي استكمالاً لعدد من المبادرات تم إطلاقها بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وعن خصوصية المكان الذي انطلقت منه المبادرة، قالت إنهن اخترن المكان الذي شهد مجزرة بحق الأطفال لإيصال رسالة أن الأمل وإعادة البناء ينطلقان من فوق الركام ومن قلب المعاناة.

وشرحت استشارية الصحة النفسية نطاق عمل المبادرة وقالت “نعمل على تنظيف المنطقة وتشجيرها ضمن المبادرة، بمشاركة نساء وأطفال يتبعون لاتحاد لجان المرأة”.

العدوان على غزة

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في 13 أبريل/ نيسان الماضي، باعتداءات ارتكبتها شرطة الاحتلال ومستوطنون في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس في محاولة لإخلاء منازل فلسطينيين وتسليمها لمستوطنين.

وامتد العدوان الإسرائيلي إلى غزة، وشمل قصفا جويا وبريا وبحريا أسفر عن استشهاد أكثر من 290، بينهم 69 طفلا، و40 امرأة، و17 مسنا، بينما أدى إلى 1948 إصابة، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، بعد 11 يوما من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006، ورد الفصائل بإطلاق صواريخ على مناطق إسرائيلية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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