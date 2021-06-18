الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة مناصرة للنبي محمد ويطلق الرصاص على مصلين داخل الأقصى (فيديو)

أُصيب فلسطينيون، اليوم الجمعة، عند اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي (باب السلسلة) أحد أبواب المسجد الأقصى، وأطلقت الرصاص المعدني باتجاه المصلين عقب مسيرة خرجت من المسجد نُصرة للنبي محمد.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إصابتين بالرصاص المعدني من المسجد الأقصى إلى المستشفى، وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على العديد من الفلسطينيين عند خروجهم من المسجد.

#شاهد: الاحتـ ـلال يطلق النار على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، ووقوع عدد من الإصابات pic.twitter.com/HtJY3bv8jC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 18, 2021

وكانت وقفة حاشدة قد نظمت في ساحات المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة الجمعة نصرة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بعد إساءة جماعة من اليمين الإسرائيلي للنبي خلال مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس الشرقية الثلاثاء الماضي.

وهتف المشاركون بالوقفة “لن تركع أمة قائدها محمد” ورفع بعض المشاركين الأعلام الفلسطينية.

واقتحم عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد لإجبار المصلين على الخروج منه، وشوهد أفراد الشرطة وهم يعتقلون عددا من الشبان من داخل باحات المسجد.

كان الشيخ يوسف أبو سنينة، خطيب المسجد الأقصى، قد ندد في خطبة الجمعة بالمسجد، بإساءة المستوطنين الإسرائيليين للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

كما ندد الشيخ أبو سنينة باقتحامات مستوطنين للمسجد الأقصى ومخططات تهجير عائلات فلسطينية من أحياء بالقدس بينها الشيخ جراح وسلوان.

#صور الاحت.لال يطلق الرصاص المطاطي صوب المصلين بعد اقتحامه لساحات المسجد #الأقصى عقب أداء صلاة الجمعة. pic.twitter.com/qIdB9JOIeZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 18, 2021

بلدة بيتا

من ناحية أخرى أصيب 47 فلسطينا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، تشهدها بلدة (بيتا) جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بعد مسيرة رافضة للاستيطان.

وفي وقت سابق، قال شهود عيان للأناضول إن جيش الاحتلال أطلق وابلا من قنابل الغاز المسيلة للدموع وغاز الفلفل، تجاه المتظاهرين على مدخل البلدة الغربي، مما أوقع إصابات بالاختناق.

وشارك عشرات الفلسطينيين في أداء صلاة الجمعة على مفترق يربط البلدة بمدينة نابلس، تلبية لدعوة أطلقتها لجان التنسيق الفصائلي بمحافظة نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومؤسسات وفعاليات محلية “رفضا للاستيطان في جبل صبيح”.

إصابة العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلسhttps://t.co/LYNvPEHacE pic.twitter.com/WrhBuhwGJy — Wafa News Agency (@WAFA_PS) June 18, 2021

وفي وقت سابق الجمعة، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم الطرق المؤدية إلى بلدة (بيتا) بالسواتر الترابية، لمنع مشاركة فلسطينيين من القرى المجاورة في المسيرة، وفق ما نشره ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتشهد بلدة بيتا مسيرات شبه مستمرة رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضيهم الخاصة في (جبل صبيح) المقدرة مساحته بنحو 840 دونما (الدونم يساوي 1000 متر مربع).

"الموت ولا المذلة" .. هتاف المصلين بعد صلاة الجمعة في الأقصى نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد شتمه من قبل المستوطنين. pic.twitter.com/xpiNv0zPk9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 18, 2021

وخلال الأسابيع الأخيرة استشهد 4 فلسطينيين من بلدة بيتا نفسها، وأصيب العشرات غالبيتهم بالرصاص الحي في المواجهات مع قوات الاحتلال.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية.