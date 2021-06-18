اعتذر لها لاحقًا.. بايدن يهاجم مراسلة CNN بسبب سؤال عن بوتين (فيديو)

على غير عادته، وفي أجواء مشحونة تعيد إلى الأذهان أيام الرئيس الأسبق دونالد ترمب، هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن مراسلة شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، كايتلين كولينز، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، عقب سؤالها له حول ثقته بتغيير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لسلوكياته.

ووجهت كايتلان، سؤالها لبايدن قائلة “لماذا أنت واثق جدًا من تغييره لسلوكه؟”، فأجابها “لم أقل إنني واثق من تغيير سلوكه، ماذا تقولين بحق الجحيم، متى قلت إنني واثق من ذلك؟.

وأضاف دعيني أُصحح لك الأمر، قلت “إن ما سيغير سلوكه مرتبط بدرجات تفاعل قادة العالم معه والنتائج المترتبة عن التقليل من مكانته ومكانة روسيا بين الدول، أنا لست واثقًا من أي شيء”.

واستطردت مراسلة سي إن إن، بسؤاله قائلة “ماذا سيكون عليه الأمر إذا لم يغير من سلوكياته السابقة، سيما أنه نفى في المؤتمر الصحفي التورط في أي هجمات سيبرانية، وقلل من شأن حقوق الإنسان حتى رفضه ذكر اسم أليكسي نفالني؟”،

فأجابها بايدن بلهجة غاضبة “إذا لم تفهمي ذلك، فأنت بالمهنة الخطأ”.

وحرص الرئيس الأمريكي على تقديم اعتذاره قبيل صعوده على متن طائرته قائلًا إن هذا الأمر لا يُمكن أن يصدر من “رجل حكيم” مثله في رده على الصحفية كايتلان كولينز.

وانطلقت، الأربعاء، في مدينة جنيف السويسرية قمة بين الرئيسين، الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، في محاولة لتخفيف الخلافات بين البلدين بشأن الأسلحة النووية والأمن السيبراني.

وجاءت القمة في ظروف تمر فيها علاقات البلدين بأسوأ مراحلها، حسب مسؤولين أمريكيين وروس. وبحث الجانبان قضايا عدة على رأسها الأمن السيبراني، وملفات أمنية وسياسية واقتصادية متنوعة، هي محل خلاف بين واشنطن وموسكو.