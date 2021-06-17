مع عودة الجدل حول ارتداء “البوركيني”.. كاتب فرنسي يدعو لـ”مواجهة أيديولوجية” ضد الإسلام (فيديو)

عاد الجدل السياسي من جديد إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل في فرنسا مع إثارة قضية منع لباس السباحة (البوركيني) في الفضاء العام.

ونجح الحزب الاشتراكي في البرلمان -مطلع الشهر الجاري- في إدخال تعديل جوهري يحظر ارتداء (البوركيني) في المسابح والشواطئ، وطالب الكاتب الصحفي إريك زمور بمنع هذا اللباس نهائيا في فرنسا، مضيفا أن استمرار السماح به سيقود إلى “أسلمة” المنظر العام.

وقال زمور -خلال مشاركته في برنامج حواري على إحدى القنوات الفرنسية- إن الرئيس إيمانويل ماكرون “تحدث كثيرا في خطاباته الرسمية عن قانون الانفصال ومحاربة الإسلام السياسي، لكنه لم يفعل أي شيء لحماية العلمانية الفرنسية”، معتبرا أن الأمر “يتعلق بنفاق سياسي من قبل مؤسسات الدولة الفرنسية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة”.

Eric Zemmour sur le Burkini :

Le burkini c'est l'islamisation du paysage.

Macron fait d'un côté de grands discours sur le séparatisme islamiste, mais de l'autre ne prend aucune mesure, en prétextant que la laïcité c'est seulement la neutralité de l'état et pas des gens. pic.twitter.com/NNSFSRWs3y — Eric Zemmour 2022 (@ZemmourEric2022) June 16, 2021

وأضاف الكاتب والصحفي -المعروف بتصريحاته المعادية للإسلام أن فرنسا أضحت مستعمرة بفعل انتشار الجلباب في الشوارع والبوركيني في المسابح.

وشدد الكاتب الذي ينحدر من أصول يهودية على أن فرنسا مدعوة إلى (مواجهة أيديولوجية) للحفاظ على روح دستور الجمهورية الخامسة والدفاع عن العلمانية في أوصولها الفرنسية.

وتصدَّر وسم بوركيني باللغة الفرنسية التفاعلات عبر تويتر، حيث انتقد مغردون ما اعتبروه تناقضا في الوسط الرسمي الفرنسي الذي يدعي حماية حقوق المرأة ويمنعها النساء المحجبات من السباحة ومرافقة أطفالهم وحتى العمل.

وأجمعت الكثير من النساء في تغريداتهن أن من مظاهر نفاق النخبة السياسية الحاكمة في فرنسا كثرة الخطابات الشعارية التي تستهدف الإسلام وتخويف الفرنسيين منه، في حين أن فرنسا هي “أكثر الدول التي ينعدم فيها الشعور بالأمان بالنسبة للمسلمين”.

وأضافت أخرى في تغريدة لها “النساء المسلمات هن الأكثر عرضة للعنف والاغتصاب”.

وعلَّقت صاحبة أحد الحسابات “فرنسا بلد جميل، لكنها مليئة بالزيف والنفاق”.

#Burkini

Dans l'islam, les parties intimes des hommes vont du nombril au genou. Pourtant, on n'entend jamais parler de maillots de bains adaptés aux hommes musulmans.

À force de vouloir contrôler le corps des femmes, certains deviennent encore plus sexistes que leur religion. — Yasmine Abderrazak 🇫🇷 (@YasAbd95) June 17, 2021

Les islamo-gauchistes nous font encore chier avec le #burkini….

C'est bien, moi ça me fait marrer de les voir fringuées dans l'eau, victorieuses ! pendant que leurs mecs te reluquent toi,la perdante en 2 pièces mais libre. — Mia Plume 🦉🦋💗 (@PlumeMia) June 17, 2021

Ils parlent de #burkini mais la France est l'un des rares pays d'Europe où les femmes se sentent en insécurité, matin, midi et soir. Pas besoin de mini jupes ou de burqua pour se faire regarder comme un morceau de viande, le fait d'être une femme suffit. — Sisi 🇨🇵 (@sysy1390) June 17, 2021

La France c’est le seul pays où il veulent soit disant libérer la femme mais qu’ils font tous pour empêcher la femme voilée de vivre comme les autres, interdite de nager, d’accompagner ses gosses, de travailler… un beau pays remplie de fachos et d’hypocrite #burkini — Salma (@Salma357357) June 17, 2021

وكشف تقرير نشرته صحيفة (إندبندنت) البريطانية أن المجتمع الفرنسي يعيش وضعًا مربكًا جراء السياسات الحكومية، في إشارة إلى مشروع قانون يمنع الفتيات من ارتداء الحجاب إلا بعد سن الـ18، في المقابل تتمتع الفتيات في سن 15 عامًا بالاستقلالية وحرية إقامة العلاقات الجنسية.

وكان ماكرون قد أعرب في وقت سابق عن اعتقاده بأن “الحجاب لا يتوافق مع المثل الفرنسية”، وهو ما اعتبر حينها مصادرة على حرية التدين التي تعتبر قيمة يحميها ويكفلها الدستور الفرنسي.