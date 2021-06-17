“مع الحكيم” يناقش أخطر أعراض مرض كورونا.. نقص الأكسجين وكيفية التعامل معه

يبحث العديد من المرضى الآن عن أسرّة في المستشفيات ويلهثون للحصول على أنبوبة أكسجين، في وقت عانى فيه كثير من الدول من نقص هائل في إمدادات الأكسجين وسط تفشي مرض فيروس كورونا.

وأودى انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا بحياة الآلاف في جميع أنحاء العالم، وبرزت خلاله صعوبات كبيرة تمثل بعضها في النقص الحاد في إمدادات غاز الأكسجين، الذي يعد من أهم المعالجات لمرضى الفيروس الذي يسبِّب ضيقا في التنفس.

ويرصد برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة في حلقة الأسبوع، هذا الموضوع المهم والحيوي للمناقشة واستعراض التفاصيل المتعلقة به.

نقص الأكسجين من أخطر الأعراض التي تصيب مصابي #كورونا

أخبرونا.. هل واجهتم مشكلة نقص الأكسجين من قبل؟ وكيف يتم حل تلك الأزمة؟ pic.twitter.com/M0VxT7qWsF — #مع_الحكيم (@m3alhakim) June 16, 2021

ويعد مستوى الأكسجين علامة مهمة على عمل الجسم، ومستوى تشبع الأكسجين بنسبة 95% يمثل المعدل الطبيعي لمعظم الأفراد الأصحاء، في حين يشير المستوى 92% إلى نقص تأكسد الدم المحتمل، أو نقص الأكسجين الذي يصل إلى أنسجة الجسم.

وبما أن (كوفيد-19) مرض تنفسي، فإنه يعطل الوظائف الصحية للجهاز التنفسي ومن الأعراض الحادة للمرض، انخفاض مستويات الأكسجين في الدم وعند حدوث ذلك لا يتلقى الجسم ما يكفي من الأكسجين لأداء وظائفه الطبيعية.

ومع استمرار انخفاض مستويات الأكسجين، تبدأ أجزاء وأعضاء الجسم المختلفة بالفشل والانهيار، ولهذا السبب فإن مرض فيروس كورونا، يصبح قاتلاً إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.

ويقدم برنامج مع الحكيم تغطية خاصة لهذا الموضوع الذي يشغل بال العالم، كما يقدم تفاصيل جديدة لآخر أخبار فيروس كورونا وحملات التطعيم واللقاحات وأخر الأخبار والدراسات في حلقة جديدة، السبت المقبل، الساعة 4 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و3 مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة الجزيرة مباشر وصفحات البرنامج الرسمية.