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مسن بريطاني رفع علم فلسطين في أعلى نقطة بلندن.. ما قصته؟ (فيديو)

نيك جورجس رفع العلم الفلسطيني من على ارتفاع 200 متر (مواقع التواصل)
نيك جورجس رفع العلم الفلسطيني من على ارتفاع 200 متر (مواقع التواصل)
17/6/2021-|آخر تحديث: 17/6/202101:12 PM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون مقطع فيديو لبريطاني يبلغ من العمر 69 عاما وهو يرفع علم فلسطين من أعلى نقطة في العاصمة البريطانية لندن بالقرب من مقر البرلمان والسفارة الأمريكية.

وتسلق البريطاني (نيك جورجس) رافعة بناء على ارتفاع 200 متر يوم الثلاثاء الماضي ووضع علم فلسطين فوقها رغم اعتراض الشرطة التي حاولت التفاوض معه لكنه أصر على بلوغ هدفه.

وبعدها صور (نيك) فيديو ليشرح ما حدث فقال “تسلقت الرافعة البالغ ارتفاعها 300 قدم بوسط لندن لأخبر العالم عن فلسطين. لا يمكنني الوقوف جانبا متفرجا عما يحدث”.

وأضاف “أرسلت لفلسطين لثلاثة أشهر وكنت شاهدا يوميا على الكثير من الفظاعات والممارسات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية. رأيت عائلة من 4 أفراد ماتت حرقا على أيدي مستوطنين. رأيت أراضي دنست ومزارع زيتون حرقت والكثير من البيوت تهدمت”.

وتابع “علينا جميعا أن نفعل أكثر من أجل إعلاء قضية السلام والحرية للفلسطينيين وإيقاف الإرهاب الإسرائيلي الممارس ضدهم”.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لوسائل إعلام بريطانية فإن المتظاهر لم يكن يرتدي خوذة حماية صلبة ولم تكن هناك شبكة أمان أثناء صعوده ليرفع العلم.

ومنذ اندلاع العدوان الأخير على قطاع غزة الشهر الماضي تشهد العاصمة البريطانية لندن مظاهرات ومسيرات يحضرها الآلاف لدعم فلسطين.

ونظمت مظاهرة في العاصمة البريطانية لندن أمام مقر الحكومة تحت شعار “العدالة لفلسطين” بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين وحملوا لافتات كتب عليها “فلسطين حرة” و”أوقفوا تسليح إسرائيل” بهدف الضغط على مجموعة السبع لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر

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