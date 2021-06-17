مسن بريطاني رفع علم فلسطين في أعلى نقطة بلندن.. ما قصته؟ (فيديو)

تداول ناشطون مقطع فيديو لبريطاني يبلغ من العمر 69 عاما وهو يرفع علم فلسطين من أعلى نقطة في العاصمة البريطانية لندن بالقرب من مقر البرلمان والسفارة الأمريكية.

وتسلق البريطاني (نيك جورجس) رافعة بناء على ارتفاع 200 متر يوم الثلاثاء الماضي ووضع علم فلسطين فوقها رغم اعتراض الشرطة التي حاولت التفاوض معه لكنه أصر على بلوغ هدفه.

وبعدها صور (نيك) فيديو ليشرح ما حدث فقال “تسلقت الرافعة البالغ ارتفاعها 300 قدم بوسط لندن لأخبر العالم عن فلسطين. لا يمكنني الوقوف جانبا متفرجا عما يحدث”.

وأضاف “أرسلت لفلسطين لثلاثة أشهر وكنت شاهدا يوميا على الكثير من الفظاعات والممارسات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية. رأيت عائلة من 4 أفراد ماتت حرقا على أيدي مستوطنين. رأيت أراضي دنست ومزارع زيتون حرقت والكثير من البيوت تهدمت”.

وتابع “علينا جميعا أن نفعل أكثر من أجل إعلاء قضية السلام والحرية للفلسطينيين وإيقاف الإرهاب الإسرائيلي الممارس ضدهم”.

A 69 year old, Nick Georges has risked his life climbing a 650ft crane and planting a Palestinian flag on it next to the US embassy. That a person in London would resort to something this drastic says alot about the depth of this enduring injustice. pic.twitter.com/dE3YQc0k8Y — Lowkey (@Lowkey0nline) June 16, 2021

وبحسب شهود عيان تحدثوا لوسائل إعلام بريطانية فإن المتظاهر لم يكن يرتدي خوذة حماية صلبة ولم تكن هناك شبكة أمان أثناء صعوده ليرفع العلم.

ومنذ اندلاع العدوان الأخير على قطاع غزة الشهر الماضي تشهد العاصمة البريطانية لندن مظاهرات ومسيرات يحضرها الآلاف لدعم فلسطين.

#FreePalestine. Pensioner #NickGeorges who scaled a 200 metre crane to fly the #Palestinian flag in London intends to stay put drawing attention to the ongoing plight of #Palestinian victims of apartheid Israel's ogoing war crimes which our MSM & government turn a blind eye to. pic.twitter.com/4SsGgRZBDu — John E. Coxon (@johncoxonmedia) June 16, 2021

ونظمت مظاهرة في العاصمة البريطانية لندن أمام مقر الحكومة تحت شعار “العدالة لفلسطين” بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين وحملوا لافتات كتب عليها “فلسطين حرة” و”أوقفوا تسليح إسرائيل” بهدف الضغط على مجموعة السبع لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل.