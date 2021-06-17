تفاعل واسع مع الذكرى الثانية لوفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

تفاعل مدونون مصريون وعرب على نطاق واسع مع الذكرى الثانية لوفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بينما ينطلق اليوم من القدس مؤتمر دولي تحت عنوان (مرسي شهيد فلسطين).

ومرسي هو أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، تولى حكم البلاد بعد ثورة 2011 ولم يستمر حكمه أكثر من عام واحد ثم أطيح به جراء انقلاب عسكري صيف عام 2013 بحجة الاستجابة لاحتجاجات شعبية.

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الذكرى الثانية لوفاة الرئيس المصري السابق #محمد_مرسي تثير تفاعل المدونيين https://t.co/782gYZduEo — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) June 17, 2021

وعلى إثر الانقلاب ألقي القبض على مرسي وأُخفي قسريا، ليظهر بعد ذلك في قاعات المحاكم كمتهم حيث صدرت بحقه 3 أحكام نهائية، في قضايا أحداث الاتحادية والتخابر وإهانة القضاء، بمجموع سنوات بلغ 48 عاما.

وظل مرسي محبوسا في زنزانة انفرادية ومحرومًا من الزيارة لمدة 6 سنوات تمكنت خلالها عائلته من زيارته 4 مرات فقط، إلى أن توفي أثناء إحدى جلسات محاكمته إثر نوبة قلبية -بحسب السلطات الرسمية- عن عمر بلغ سبعين عامًا، وتم دفنه في ظل حراسة مشددة بمقبرة دفن فيها مرشدون سابقون لجماعة لإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

بلادي وإن جارت علي عزيزة

وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام

بلادي وإن هانت علي عزيزة

ولو انني أعري بها واجوع

في ذكري وفاة الدكتور محمد مرسي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته 🙏🏻

وعند الله تجتمع الخصوم و بعد رحيلكً مصر لم ترا خيرا قط 💔 pic.twitter.com/45wBtM6bQe — الصابرة المحتسبة (@manar1975) June 17, 2021

وغرد أحمد -النجل الأكبر للرئيس الراحل- عبر تويتر “17 يونيو وما أدراكم بـ17 يونيو. اللهم صبرًا”، وهي تغريدة تفاعل معها الآلاف.

وفي تغريدة سابقة علّق على المؤتمر الذي يقدمه نخبة من مرابطي المسجد الأقصى، اليوم، قائلًا “هذا العام عام فلسطين.. عام المظلومين.. قضية الرئيس الشهيد الأولى.. انتظرونا في الذكرى الثانية لاستشهاد الرئيس محمد مرسي ومؤتمر مؤسسة مرسي للديمقراطية من القدس”.

هذا العام عام #فلسطين .. عام المظلومين ..

قضية #الرئيس_الشهيد الأولى..

انتظرونا في الذكرى الثانية لاستشهاد الرئيس #محمد_مرسي ومؤتمر مؤسسة مرسي للديمقراطية غداً إن شاء الله من القدس.#الذكرى_الثانية_للرئيس_مرسي#عامان_لاستشهاد_مرسي — AHMED MOHAMED MORSY (@A3M_MORSY) June 16, 2021

كما نشرت الشيماء نجلة مرسي صورة لأبيها وشقيقيها عبد الله وأسامة، وعلقت “يا رجالنا وفخرنا لستم أول قافلة تضحيات هذه الأمة على درب حريتها وسيادتها ولن تكونوا آخرها”.

وتابعت “هنيئًا لكم ولكل الأبطال الصامدين رجالًا ونساءً على كل الثغور في كل البقاع عرفهم الناس أم لم يعرفوهم الذين ثبتوا ولم يخفضوا رؤوسهم بذل ليركبوا مركبة الخيانات لله والأوطان”، وتفاعل الآلاف كذلك مع تغريدتها.

كانوا رجال لايقبلون الضيم ولا ينزلون على رأي الفاسدة ولا يعطون الدنية ابدأ من دينهم أو شرعيتهم كلمات خالدة وشهداء ابرار واسير حر وأم صابرة وأخ مبتلى نعم العائلة الكريمة انتم دمتم تاج على رؤوسنا جميعاً ال مرسى جزاكم الله عنا خير الجزاء pic.twitter.com/7TNrjShb1L — الله ربي (@pabTEv4nhviO7Cs) June 16, 2021

وتوفي عبدالله -النجل الأصغر لمرسي- في سبتمبر/أيلول عام 2019 وسط تشكيكات في ملابسات الوفاة، التي قالت الجهات الرسمية إن سببها أزمة قلبية، ليضيف موته ألما جديدا إلى الأسرة الموزعة بين الاضطهاد والسجون والمقابر وبعد نحو 3 أشهر من موت “مريب وغامض” لوالده في سجنه الطويل بين التعذيب والمنع من العلاج طوال سنوات السجن، وفق تقارير حقوقية.

وبوفاة عبد الله مرسي رحل الصوت الإعلامي لأسرة الرئيس المصري الراحل، ولسانها المعبر عنها والناطق الأمين باسمها، رغم صغر سنه.

نم قرير العين يا عبد الله .. انطلقت المؤسسة التي سعيت لها فدفعت دمك ثمناً … لعنة الله علي قاتلي أبي و أخي الأصغر قرة عيني pic.twitter.com/qFcXi67xVw — AHMED MOHAMED MORSY (@A3M_MORSY) June 17, 2021

ورافق عبد الله جنازة والده وكان المنبر الإعلامي الذي نقل للعالم الرحلة الأخيرة لأبيه الرئيس من السجن إلى القبر، عقب سنوات من عذابات السجن الانفرادي أثرت في نفس الابن الذي ذاق مرارة الاعتقال من قبل خلال سنوات سابقة.

ونشر أحمد مرسي اليوم فيديو بشأن انطلاق مؤسسة مرسي للديمقراطية وعلق قائلًا “نم قرير العين يا عبد الله. انطلقت المؤسسة التي سعيت لها فدفعت دمك ثمنًا. لعنة الله علي قاتلي أبي وأخي الأصغر قرة عيني”.

وبعد رحيل عبد الله ومن قبله أبيه، لا يزال لأسرة الرئيس الراحل مرسي غائب وراء القضبان، حيث يقبع أسامة مرسي في المعتقل منذ أواخر عام 2016.

من أقوال الشهيد #محمد_مرسي رحمه الله:

"منعوا إدخال المصحف إلى زنزانتي، ونَسوا أني أحفظه منذ ثلاثين سنة. كنت أريد أن ألمسه لا أكثر" — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 17, 2021

اختارته الأمم المتحدة كأفضل برلماني على مستوى العالم عام ٢٠٠٥ ،، هذا لمن يقول كان رجلاً طيباً لكنه لا يصلح للسياسة 😏

طبت حياً وميتاً ⁦❤️⁩#محمد_مرسي pic.twitter.com/MViORe5OPf — ⁦⁦fαtℳα (@fatma_6_12) June 17, 2021

عامان على ارتقاء اول رئيس مدني منتخب شهيداً بإذن ربه..العسكر خافوا ان يصلى عليه في مصر..فصلت عليه الملايين في كل انحاء العالم ودعا له ولعائلته يومها والى الآن المسلمون في كل بقاع الارض..رحم الله الدكتور ⁧#محمد_مرسي⁩ والتحية لاسرته الكريمة الثابتة الصابرة..

الله غالب — معتز مطر (@moatazmatar) June 17, 2021

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ما بين:

"لن نترك غزة وحدها".

وبين:

"نفوسنا جميعاً تتوق إلى بيت المقدس". كنت ولا زلت في قلوبنا، شكونا قاتليك إلى الله

وإلى ديّان يوم الدين نمضي

وعند الله تجتمع الخصوم.#محمد_مرسي#3bed pic.twitter.com/lsO9uYnBDz — عبد الرحمن #أنقذوا_جبل_صبيح 🇵🇸𓂆 (@palestine_97) June 17, 2021

في مثل هذا اليوم 17 يونيو قبل عامين، صعدت روح الرئيس الشرعي الوحيد في تاريخ مصر، #محمد_مرسي إلى العلياء، قضى شـهيداً صابرا ثابتا محتسبا، مقبلا غير مدبر، لم يقبل الضيم ولم ينزل عند رأي الفسدة

يا أول التضحيات يا مغيث لهفة غزة لروحك السلام وفي جنات النعيم مع الانبياء والصالحين pic.twitter.com/k1txC37AWF — Reem (@reempalestine) June 17, 2021

لن نترك غزة وحدها

الشهيد بإذن الله#محمد_مرسي

وعند الله تجتمع الخصوم pic.twitter.com/U1IrLgKnF3 — **Hameed** (@Hameed_frani) June 17, 2021