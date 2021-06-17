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لعبة الكراسي.. نتنياهو “الغاضب” في موقف محرج بعد جلوسه على مقعد رئيس الوزراء (فيديو)

17/6/2021-|آخر تحديث: 17/6/202101:45 PM (مكة المكرمة)

واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، موقفا محرجا عندما جلس في مقعد رئيس الوزراء خلال جلسة الكنيست لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجديدة، قبل أن “يتلقى تنبيها” بأن الكرسي لم يعد له.

وبعد دقائق من انتهاء فترة ولايته القياسية التي دامت 12 عاما، عاد بنيامين نتنياهو إلى مقعده القديم في الكنيست الإسرائيلي ليكتشف أنه لم يعد له.

وأظهر مقطع فيديو لرويترز، أحد أعضاء الكنيست وهو يهمس لنتنياهو ويشير إلى أحد المقاعد في مكان آخر داخل الكنيست، سرعان ما انتقل إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، والذي بدا متجهم الوجه.

وبيّنت لقطات من الفيديو (يائير لابيد) شريك رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد في التناوب على الحكم، وهو يتوجه لنتنياهو ويأخذ منه مجموعة من الملفات، ثم عاد مرة أخرى ليأخذ ملفا جديدا.

وصوّت الكنيست الإسرائيلي يوم الأحد بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح حكومة جديدة، منهيا بذلك فترة رئاسة نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي.

ويتولى (نفتالي بينيت) المتطرف المنتمي لأقصى اليمين رئاسة الحكومة التي تضم أحزابا من اليمين واليسار لمدة عامين قبل أن يتولى (يائير لابيد) رئاسة الحكومة لعامين مماثلين.

وينص الاتفاق الذي شكّل الائتلاف على أساسه، على التناوب في رئاسته، إذ سيكون زعيم حزب (يمينا) المتطرف بينيت رئيسا للوزراء لعامين قبل أن يتسلّم لابيد النجم التلفزيوني السابق، بدوره رئاسة الوزراء.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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