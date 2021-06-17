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دواء لالتهاب المفاصل يبرهن عن نتائج واعدة في علاج كورونا

تجارب على دواء ثلاثي لعلاج فيروس كورونا (رويترز أرشيف)
تجارب على دواء ثلاثي لعلاج فيروس كورونا (رويترز أرشيف)
17/6/2021-|آخر تحديث: 17/6/202110:57 AM (مكة المكرمة)

برهنت تجربة سريرية أن دواء (توفاسيتينيب) لعلاج التهاب المفاصل برهن عن نتائج واعدة في معالجة مصابين بأعراض حادّة لمرض فيروس كورونا، في حين أعلنت شركة (كيورفاك) عن نتائج مخيبة للقاح تقوم بتطويره.

أجريت التجربة السريرية التي نشرت نتائجها مجلة (نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين) على 289 شخصاً كانوا يتعالجون في مستشفيات في 15 موقعاً مختلفاً بالبرازيل بسبب إصابتهم بأعراض حادّة لفيروس كورونا.

وأُعطي نصف هؤلاء المرضى عقار (توفاسيتينيب) وهو حبّتان من عيار 10 ملغ يومياً، إلى جانب الرعاية الصحية التقليدية والنصف الآخر أُعطوا دواء وهمياً مع نفس الرعاية الصحية.

نتائج واعدة لدواء يستخدم في علاج التهاب المفاصل(مواقع التواصل)

وبعد 28 يوماً تبيّن أنّ 18% من أفراد المجموعة التي تلقّت الدواء أصيبوا بفشل تنفّسي، يتطلّب على سبيل المثال، تنبيبهم أو وصلهم إلى جهاز تنفّس أو كانوا قد ماتوا، وذلك مقارنة بـ 29% من أفراد مجموعة العلاج الوهمي.

وفي المجموع بلغت نسبة الذين ماتوا في مجموعة المرضى الذين تناولوا الدواء الوهمي 5.5% مقارنة ب2.8% في مجموعة المرضى الذين تناولوا الدواء.

ويسوّق دواء توفاسيتينيب تحت علامات تجارية مختلفة من بينها (زيلجانز) المملوكة من مجموعة فايزر الدوائية الأمريكية.

ويسمح باستخدام عقار توفاسيتينيب في الولايات المتحدة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي والتهاب القولون التقرّحي.

نتائج مخيبة للقاح (كيورفاك)

من ناحية أخرى أعلنت شركة (كيورفاك) الألمانية أنّ فاعلية اللّقاح الذي تطوّره ضدّ كوفيد-19 بلغت وفقاً لنتائج مؤقّتة، نسبة 47% فقط، في انتكاسة عزتها إلى شمول التجارب السريرية في مرحلتها الأخيرة عدداً كبيراً من الطفرات الفيروسية.

وقالت الشركة في بيان أمس الأربعاء إن لقاحها أظهر نسبة مؤقتة بلغت 47% ضدّ المرض من جميع درجات الحدّة، ولم يستوف معايير النجاح الإحصائي المحدّدة مسبقاً.

وعللت شركة كيورفاك سبب هذه النتيجة المتواضعة إلى  شمول الدراسة 13 طفرة من الفيروس على الأقلّ وهو أمر غير مسبوق، بالإضافة الى الاستجابات المتنوّعة للقاح عبر الفئات العمرية المختلفة.

وتأتي انتكاسة كيورفاك بعد تأخير كبير في المرحلة الأخيرة من تجاربها انتظاراً لجمع عدد كافٍ من المشاركين المصابين بالمرض.

وتوقّعت الشركة في البداية أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة أوربية على اللقاح في الربع الثاني من العام مع استعداد ألمانيا للتوقيع على طلب 1.4 مليون جرعة بنهاية يونيو/حزيران.

ومثل اللقاحات العالية الفاعلية التي طوّرتها شركات منافسة بشكل سريع مثل بيونتيك/فايزر وموديرنا، فإنّ كيورفاك يعتمد على تقنية (الحمض النووي الريبوزي المرسال).

ورأت الشركة أن لها ميزاتٍ تعطيها أفضلية، مقارنة بالشركات المنافسة الأخرى، إذ إن لقاحها يمكن تخزينه في ثلاجات عادية ويحتاج إلى جرعات أقلّ مما يسمح بإنتاج أسرع وتكلفة أقلّ للكميات الكبيرة.

وحجز الاتحاد الأوربي ما يصل الى 405 ملايين جرعة من لقاح كيورفاك.

المصدر : وكالات

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