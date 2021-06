دواء لالتهاب المفاصل يبرهن عن نتائج واعدة في علاج كورونا

برهنت تجربة سريرية أن دواء (توفاسيتينيب) لعلاج التهاب المفاصل برهن عن نتائج واعدة في معالجة مصابين بأعراض حادّة لمرض فيروس كورونا، في حين أعلنت شركة (كيورفاك) عن نتائج مخيبة للقاح تقوم بتطويره.

أجريت التجربة السريرية التي نشرت نتائجها مجلة (نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين) على 289 شخصاً كانوا يتعالجون في مستشفيات في 15 موقعاً مختلفاً بالبرازيل بسبب إصابتهم بأعراض حادّة لفيروس كورونا.

وأُعطي نصف هؤلاء المرضى عقار (توفاسيتينيب) وهو حبّتان من عيار 10 ملغ يومياً، إلى جانب الرعاية الصحية التقليدية والنصف الآخر أُعطوا دواء وهمياً مع نفس الرعاية الصحية.

وبعد 28 يوماً تبيّن أنّ 18% من أفراد المجموعة التي تلقّت الدواء أصيبوا بفشل تنفّسي، يتطلّب على سبيل المثال، تنبيبهم أو وصلهم إلى جهاز تنفّس أو كانوا قد ماتوا، وذلك مقارنة بـ 29% من أفراد مجموعة العلاج الوهمي.

وفي المجموع بلغت نسبة الذين ماتوا في مجموعة المرضى الذين تناولوا الدواء الوهمي 5.5% مقارنة ب2.8% في مجموعة المرضى الذين تناولوا الدواء.

ويسوّق دواء توفاسيتينيب تحت علامات تجارية مختلفة من بينها (زيلجانز) المملوكة من مجموعة فايزر الدوائية الأمريكية.

ويسمح باستخدام عقار توفاسيتينيب في الولايات المتحدة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي والتهاب القولون التقرّحي.

Patients who were hospitalized with #COVID19 pneumonia were randomly assigned, at a median of 10 days after symptom onset, to receive tofacitinib or placebo. At 28 days, the risk of death or respiratory failure was lower in the tofacitinib group. #IDTwitter

من ناحية أخرى أعلنت شركة (كيورفاك) الألمانية أنّ فاعلية اللّقاح الذي تطوّره ضدّ كوفيد-19 بلغت وفقاً لنتائج مؤقّتة، نسبة 47% فقط، في انتكاسة عزتها إلى شمول التجارب السريرية في مرحلتها الأخيرة عدداً كبيراً من الطفرات الفيروسية.

وقالت الشركة في بيان أمس الأربعاء إن لقاحها أظهر نسبة مؤقتة بلغت 47% ضدّ المرض من جميع درجات الحدّة، ولم يستوف معايير النجاح الإحصائي المحدّدة مسبقاً.

وعللت شركة كيورفاك سبب هذه النتيجة المتواضعة إلى شمول الدراسة 13 طفرة من الفيروس على الأقلّ وهو أمر غير مسبوق، بالإضافة الى الاستجابات المتنوّعة للقاح عبر الفئات العمرية المختلفة.

The world-first COVID-19 vaccine booster study is set to start in the UK & CureVac is proud to contribute to this important trial which will include our first-generation vaccine candidate CVnCoV.

Find out more in the press release published by @GOVUK: https://t.co/gm1y8tJsPH

— CureVac (@CureVacRNA) May 19, 2021