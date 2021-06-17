زاروا معرض الهولوكوست.. سياح إماراتيين وبحرينيين يؤدون النشيد الوطني الإسرائيلي (فيديو)

نشر حساب “إسرائيل بالعربية و”إسرائيل في الخليج”، صورا على تويتر تظهر سياح إماراتيين وبحرينيين زاروا معرض “الهولوكوست” بالقدس المحتلة، كتعبير عن التضامن والتعاطف.

صورة بألف كلمة.. مواطن إماراتي يزور متحف الهولوكوست في إسرائيل ليتعرف على الجرائم النازية ضد اليهود ويلتقي مع احدى الناجيات من المحرقة وهي تشرح له قصتها وتفاصيل هذه الجريمة التي هزت البشرية في العمق 📸 ISRAELis pic.twitter.com/7BrTMISeTZ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 17, 2021

كما شارك أعضاء الوفد من سياح البلدين في ترديد النشيد الوطني الإسرائيلي “هاتيكفا”، في سابقة لم يعهدها الإسرائيليون.

النشيد الوطني " الامل – هاتيكفا" بصوت وتنفيذ اعضاء الوفد من الامارات البحرين مصر والمغرب الذي يزور اسرائيل

ما اروع السلام 🇮🇱🇦🇪🇲🇦🇧🇭🇪🇬 @IdoDaniel @4ILorg pic.twitter.com/VRTyfYDYzL — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) June 15, 2021

وعلق مغردون على الصور متسائلين “حتى الآن يتكلم الإسرائيليون عن جرائم النازية، ماذا فعلتم أنتم بالشعب الفلسطيني؟ قتل وإرهاب وتشريد وحصار، وهكذا عمل يعد أسوأ من النازية”.

وأضاف مغردون آخرون مستهجنين حالة التطبيع السياحي “هذا السائح في حكم النادر، والنادر لا حكم له”.

المواطنون الإسرائيليون متحمسون لرؤية السياح من الامارات والبحرين في شوارع تل أبيب ويرحبون بهم بأذرع مفتوحة وطبعاً يتصورون معهم لتخليد اجمل اللحظات 🇮🇱🇦🇪🇧🇭 pic.twitter.com/LoqWxgPFij — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) June 16, 2021

التقت مجموعة ناشطين اجتماعيين من دول عربية مختلفة في متحف "ياد ڤاشيم – الهولوكوست " في اورشليم القدس بهدف التعرف على تاريخ الشعب اليهودي والاستماع الى قصة ناجية من المحرقة pic.twitter.com/4tLu46a1OO — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) June 17, 2021

ونشر رئيس قسم الإعلام الجديد بالعربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوناتان جونين، صورا لسياح بحرينيون وإماراتيون أثناء زيارتهم للاعبي كرة قدم إسرائيليين.

وأضاف قائلا “هدف من أجل السلام، إنه لأمر رائع أن ترى المزيد والمزيد من مثل هكذا صور وابتسامات”.

يأتي هذا في سياق تطبيع اقتصادي ثقافي ورياضي وشعبي غير مسبوق تمارسه الإمارات والبحرين مع إسرائيل في الوقت الذي يتعرض فيه الفلسطينيون لانتهاكات واعتداءات جسيمة وخطيرة من قبل المستوطنين المدعومين من قبل قوات الاحتلال.

A goal for peace. A delegation from Gulf states meets young Jewish and Arab football players in #Israel ⚽️🕊 It’s great to see more and more photos (and smiles) like these. 📸 ISRAELis pic.twitter.com/jd97u9Laav — Yonatan Gonen (@GonenYonatan) June 16, 2021

للمطبلين لن ترضى عنك اليهود ،،،، لأصحاب العقول فقط ،، وهذي المظاهره من يومين شفت حكومتهم منعتهم يعلنونها صريح انهم يكرهون العرب والبعض ماسكين باذنابهم ما ادري على شو ،،، احنا في زمن الخزي والله pic.twitter.com/V10JqlYGQP — Su3aD🖊 (@Su3aD_79) June 17, 2021

للان تتكلمون على جرائم النازية؟؟وانتم ماذا فعلتم بالشعب الفلسطيني قتل وارهاب وتشريد وحصار.هكذا عمل اسواء من النازية — ÖmER. (@zeyna2017) June 17, 2021