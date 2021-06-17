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زاروا معرض الهولوكوست.. سياح إماراتيين وبحرينيين يؤدون النشيد الوطني الإسرائيلي (فيديو)

سائح إماراتي خلال زيارته لمتحف الهولوكوست بالقدس المحتلة (مواقع التواصل)
سائح إماراتي خلال زيارته لمتحف الهولوكوست بالقدس المحتلة (مواقع التواصل)
17/6/2021

نشر حساب “إسرائيل بالعربية و”إسرائيل في الخليج”، صورا على تويتر تظهر سياح إماراتيين وبحرينيين زاروا معرض “الهولوكوست” بالقدس المحتلة، كتعبير عن التضامن والتعاطف.

كما شارك أعضاء الوفد من سياح البلدين في ترديد النشيد الوطني الإسرائيلي “هاتيكفا”، في سابقة لم يعهدها الإسرائيليون.

وعلق مغردون على الصور متسائلين “حتى الآن يتكلم الإسرائيليون عن جرائم النازية، ماذا فعلتم أنتم بالشعب الفلسطيني؟ قتل وإرهاب وتشريد وحصار، وهكذا عمل يعد أسوأ من النازية”.

وأضاف مغردون آخرون مستهجنين حالة التطبيع السياحي “هذا السائح في حكم النادر، والنادر لا حكم له”.

 

ونشر رئيس قسم الإعلام الجديد بالعربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوناتان جونين، صورا لسياح بحرينيون وإماراتيون أثناء زيارتهم للاعبي كرة قدم إسرائيليين.

وأضاف قائلا “هدف من أجل السلام، إنه لأمر رائع أن ترى المزيد والمزيد من مثل هكذا صور وابتسامات”.

يأتي هذا في سياق تطبيع اقتصادي ثقافي ورياضي وشعبي غير مسبوق تمارسه الإمارات والبحرين مع إسرائيل في الوقت الذي يتعرض فيه الفلسطينيون لانتهاكات واعتداءات جسيمة وخطيرة من قبل المستوطنين المدعومين من قبل قوات الاحتلال.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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