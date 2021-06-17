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فاطمة قاوقجي.. من هي مترجمة أردوغان المحجبة التي خطفت الأنظار خلال لقائه بايدن؟

فاطمة هي ابنة مروة قاوقجي أول نائبة محجبة دخلت البرلمان التركي عام 1999 (مواقع التواصل)
فاطمة هي ابنة مروة قاوقجي أول نائبة محجبة دخلت البرلمان التركي عام 1999 (مواقع التواصل)
17/6/2021-|آخر تحديث: 17/6/202105:33 PM (مكة المكرمة)

لفتت مترجِمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأنظار خلال لقائه مع نظيره الأمريكي جو بايدن في بروكسل على هامش قمة الناتو، وثارت تساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن هوية تلك الشابة المحجبة.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فالمترجمة الشابة هي فاطمة قاوقجي (أبو شنب) المتخصصة في العلاقات الدولية -وهي من أصول فلسطينية- ودائمًا ما تظهر إلى جانب أردوغان لتقوم بمهمة الترجمة خلال لقاءات رسمية مهمة مع زعماء العالم.

فاطمة هي ابنة مروة قاوقجي أول نائبة محجبة دخلت البرلمان التركي عام 1999 عن حزب (الفضيلة) بزعامة رئيس الوزراء التركي السابق نجم الدين أربكان، إلا أنها طُردَت وأسقط عنها الرئيس سليمان ديمريل حينذاك الجنسية التركية ومنعها من دخول البرلمان بسبب ارتدائها الحجاب بدعوى مخالفتها لأسس العلمانية التي بنيت عليها الجمهورية التركية الحديثة، الأمر الذي سبّب أزمة سياسية كبرى في البلاد.

كما صدر -حينها- قرار قضائي بحظر حزب الفضيلة ومنع خمسة من قادته بينهم مروة من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات.

فاطمة قاوقجي “يسار” ووالدتها مروة “وسط ” وخالتها روضة (وسائل إعلام تركية)

لكن الاتحاد البرلماني الدولي أصدر بيانًا بعدم قانونية إسقاط عضوية البرلمان والجنسية التركية عن مروة، غير إنها طُورِدَت في أنحاء البلاد فاضطرت للهجرة إلى الولايات المتحدة قبل أن تعود عام 2017 وتستعيد جنسيتها وهي اليوم سفيرة تركيا في ماليزيا بينما تشغل شقيقتها (خالة فاطمة) روضة قاوقجي عضوية البرلمان عن حزب العدالة والتنمية.

كما جرى تعيين مريم قاوقجي -الابنة الكبرى لمروة- ضمن مستشاري الرئيس التركي، في حين تولت فاطمة منصبًا في الرئاسة التركية كخبيرة في العلاقات الدولية وظهرت كمترجمة خاصة بأردوغان في كثير من اللقاءات.

وعملت فاطمة قاوقجي من قبل مساعدة بحث في أماكن مختلفة، منها منظمة (بيكي تفند) للحرية الدينية، ومركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء، والكونغرس بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى إتمام تعليمها في واشنطن العاصمة.

ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة عام 2003، قاد سلسلة إجراءات وتعديلات دستورية لرفع القيود التي كانت مفروضة على المحجبات داخل البلاد، بعدما كان محظورًا على نطاق واسع في حكومات سابقة خاصة داخل المؤسسات الرسمية والتعليمية.

فاطمة أثات اهتمام رواد منصات التواصل ووسائل الإعلام بعد ظهورها إلى جانب أردوغان خلال لقائه بايدن (مواقع تركية)

والتقى أردوغان بايدن على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي (ناتو) واستغرق اللقاء نحو 45 دقيقة وصفه أردوغان بالمثمر وقال إنهما اتفقا على أسس إيجاد حلول بناءة لجميع القضايا المعلقة والتباينات في وجهات النظر واتباع الحوار المباشر.

وقبل لقاء بايدن، التقى أردوغان أيضًا خلال القمة بقادة آخرين بينهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام تركية

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