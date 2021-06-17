على طريقة عبلة كامل.. السفارة الألمانية تعبر عن حزنها للخسارة أمام فرنسا في كأس الأمم الأوربية

عبرت السفارة الألمانية في القاهرة عن حزنها لخسارة المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي في كأس الأمم الأوربية بنشر صورة شهيرة للممثلة عبلة كامل.

ونشرت السفارة صورة من المباراة بعد إضافة صورة الفنانة عبلة كامل وهي تجلس حزينة في لقطة المسلسل الشهير (لن أعيش في جلباب أبي).

وكانت قد جرت المباراة مساء الثلاثاء على ملعب (أليانز أرينا) ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة فى كأس الأمم الأوربية (يورو 2020).

وهنأت السفارة الألمانية في مصر نظيرتها الفرنسية في مصر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك وكتب الحساب “مبروك للمنتخب الفرنسي وهاردلك (حظاً أفضل) لمنتخبنا الألماني”.

وسجل هدف الفوز مدافع بوروسيا دورتموند (ماتس هوملس) في مرماه في الدقيقة 20، وكانت البرتغال تغلبت على المجر بنتيجة 3-صفر في المباراة الأولى من نفس المجموعة لتتصدر الترتيب بفارق الأهداف أمام منتخب فرنسا.

يذكر أن منتخب ألمانيا سيواجه نظيره البرتغالي في الجولة الثانية من المجموعة السادسة يوم السبت المقبل، ويسبق ذلك مواجهة منتخب فرنسا مع المنتخب المجري في نفس اليوم.