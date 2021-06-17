رانيا العبادي.. أردني يقتل ابنته الجامعية لتدني علاماتها وفيديو محاضرة يكشف مفاجأة

بات الأردن أمس على جريمة بشعة هزت الرأي العام وفجرت غضبا عارما حين لفظت فتاة جامعية أنفاسها الأخيرة بعدما انهال عليها والدها وشقيقها بالضرب المبرح لانخفاض علاماتها.

وتداول ناشطو مواقع التواصل اليوم مقطع فيديو قصير للطالبة الضحية في إحدى المحاضرات الجامعية عن بُعد، وبيّن اللقطات مديح الأستاذة الجامعية لرانيا بعد حصولها على العلامة النهائية في إحدى الامتحانات.

رانيا كانت طالبة مُجتهدة ، وبدون حلفان هي من الطلاب يلي بتدرس ليل نهار بسبب الضغط النفسي يلي بتتعرضله والخوف يلي عندها من انها تحمل مادة ويجي ابوها يبهدلها على أقل توقعاتها ! عم بتخيل كم مرة ترجت ابوها يوقف ضرب وتقله اخر مرة برسب ، الاعدام قليل بحقه #رانيا_العبادي pic.twitter.com/oKzAF7zJZS — Nour Hashem 🇵🇸 (@Nourshafie_) June 16, 2021

وألقت أجهزة الأمن في العاصمة عمّان، القبض على الأب واتهته بقتل ابنته رانيا العبادي، وسرعان ما تصدر وسم باسمها منصات التواصل العربية وطالب ناشطون بكشف تفاصيل الجريمة ومعاقبة الجاني على وجه السرعة ومراجعة القوانين لحماية النساء.

ونقل موقع (رؤيا) الإخباري الأردني عن مصدر مقرب من التحقيق قوله إن الضحية في السنة الدراسية الأولى وتدرس في الجامعة على حساب منحة دراسية.

طبعاً رانيا كانت معي بنفس المدرسة ومعي بمحاضرة الجامعة والبنت متفوقة وعلاماتها كثير عاليه والكل بعرفها بأنها قمة بالادب والاخلاق والتفوق اقسم بالله حرقت قلوبنا حسبي الله ونعم الوكيل بس الله يرحمك ويجعل مثواكِ الجنة ♥️#رانيا_العبادي#رانيا_العبادي — ﮼حلا،بلال.❤️🪐 (@hala_belall) June 16, 2021

وفي يوم الجريمة كان والدها قد عرف أن ابنته حصلت على معدل علامات متدنٍ وأن ابنته قد تخسر تلك المنحة، ثم أحضر سلكا كهربائيا وبدأ بضربها به دون انقطاع قرابة الساعة.

أضاف المصدر أن والد رانيا اعترف أمام المدعي العام بأنه ضرب ابنته لكن نفى نيته قتلها وقال إنه حاول إسعافها عندما فقدت وعيها وسقطت أرضًا وهو ما نفاه الجيران الذين حاولوا إنقاذها بعدما سمعوا صراخها في حين منعهم والدها من التدخل.

انتقلت الطالبة رانيا رياض الحساني العبادي الى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز ٢١ سنة بعض الزملاء وافراد عائلتها يقولوا انها ماتت اثر تعرضها للضرب المبرح من والدها لكن يتم التستر على جريمته ونشر انها "جلطة" القضية لازم تصير قضية رأي عام لحتى تظهر الحقيقة#رانيا_العبادي pic.twitter.com/ti5TNEsXx5 — ʏᴀᴢᴀɴ (@yazanshawish2) June 16, 2021

وأكدوا أن الفتاة دخلت المستشفى بعد 4 ساعات من ضربها وكانت في حالة حرجة نتيجة تعرضها لكدمات كثيرة في مختلف أنحاء جسدها وتأخر نقلها للمستشفى.

وجاء في تقرير الطب الشرعي أن الكدمات غطت 50% من جسد الضحية، وأن الجثة لا يوجد عليها أية آثار غير الضرب المفضي للموت. وعلل مدير المركز الوطني للطب الشرعي سبب الوفاة بنزيف داخلي تحت الجلد.

وذكر ناشطون على منصات التواصل إلى أن الأب حاول التستر على جريمته بنشر سبب الوفاة على أنه وقوع “جلطة”، وقالوا إن الفتاة كانت تدرس في جامعة البلقاء وإن والدها تركها تنزف حتى الموت.

وقالت إحدى صديقاتها إنها كانت تشكو على نحو متواصل من ظلم والدها وتعنيفه المستمر لها بسبب علاماتها في تخصصها، وأشارت أخرى إن رانيا أبلغتها منذ فترة أنها تعاني قلة النوم بسبب دراستها المتواصلة خوفًا من تعنيف والدها لها.

الاسم: رانيا رضوان العبادي.

القاتل : رضوان العبادي.

سبب الوفاة: الضرب من والدها بسبب رسوبها في مساق جامعي.#رانيا_العبادي pic.twitter.com/RoZPZCoEac — Palestine | فلسطين 🇵🇸 (@alianm9) June 16, 2021

ووجه المدعي العام للجنايات الكبرى إلى الأب الجاني، تهمة القتل المقترن مع التعذيب، واعتقاله على ذمة القضية 15 يومًا قابلة للتجديد، بينما اشتعلت منصات التواصل غضبًا وطالب الناشطون بإنزال أشد العقوبات على الوالد الذي ارتكب جريمة لا مبرر لها ولا منطق.

ومنذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي، شهد الأردن وقوع 8 جرائم قتل أسرية ذهب ضحيتها 7 نساء وطفلتان وشاب في مقتبل العمر، بينما نجت من الموت ابنة وزوجة طعنتا في حادثتين منفصلتين على يد الأب والزوج على التوالي.

قصة رانيا الكاملة بشهادة من الجيران وصديقاتها : #رانيا_العبادي pic.twitter.com/aTgRcmSReh — راما عطاوْنـــة (@ramaatawneh) June 16, 2021

أب عذب بنته حتى الموت بسبب نزول علامتها

زوج قلع عيون مرته لأنه معصب

أخ طخ اخته لأنه عملت حساب فيسبوك

عم يقتل بنت اخوه لأنه حلم فيها

اب يشرب على جثة بنته كاسة شاي بسبب خلافات مادية.

اقسم بالله اقسم بالله بالوطن العربي ارخص شي هو دم النساء

حسبي الله ونعم الوكيل #رانيا_العبادي — 𓂆 بلقيس (@BalqesZA) June 16, 2021

كانت بتدعيلهم ما بتعرف إنهم رح ينهوا حياتها بلحظة#رانيا_العبادي pic.twitter.com/j9OVSQHsd7 — شروق (@itsshuagain) June 16, 2021

نقلاً عن بث مباشر للمحامية مريم المساعيد يخصوص جريمة قتل #رانيا_العبادي، رح الخص بعض النقاط الي انذكرت

• تم دفن المرحومة رانيا مبارح وما تم ذكر وقت الوفاة بالتحديد

• رانيا متفوقة بالجامعة وبشهادة الجميع

++ — الهاشم ♤ (@alhashemx) June 16, 2021

الام تنازلت عن الحق الشخصي وقاتل رانيا (ابوها) رح ينسجن بالكتير ٣ اشهر هاد لو انسجن ، دمنا مهدور بهالدولة #رانيا_العبادي pic.twitter.com/tljYgo3zCh — هَـديـل 🕊 (@zahadeeler) June 16, 2021

إنّ ما انتهى إلى قتل رانيا هو ما تعيشه كثير من النساء اليوم، لا في حالات فردية ولا في مجرد "عدد" من الأُسَر، بل هي حالة قصوى تتطرّف ضمن نظام ظالم بمجمله. كثيرات تلف رقابهن السكاكين ولكن لم تذبحها بعد، إذ يتوقف ذبحها على حركة زائدة فقط.#رانيا_العبادي — Hassan Obeidat (@Hassan_obt) June 16, 2021

#رانيا_العبادي.

ياريت ساعديتها يا ايات.

لكن لا راد لقدر الله الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته pic.twitter.com/NDTOcZ2cLJ — ام عبدالله المناصير 🇯🇴♥️ (@amalshoara) June 17, 2021

منطالب بمنع قانون اسقاط الحق الشخصي مادة ٥٢ من قانون العقوبات الاردني: يستفيد المجرم من تخفيف العقوبة في حال أسقطت عائلة القتيل حقها الشخصي مثلاً اب قتل بنته، يتنازل الاب عن حق دم ابنته فيخرج من السجن أي أن العائلة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته! #رانيا_العبادي

١/٢ pic.twitter.com/qST5AUN6Oh — جُمانة 𓂆 🇵🇸🇯🇴 (@jumanah_ot) June 16, 2021