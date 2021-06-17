جائحة كورونا في مخيمات الشمال السوري.. لمن أولوية اللقاح؟ (فيديو)

انطلقت حملة التلقيح الأولى ضد فيروس كورونا في مخيمات النازحين بالشمال السوري، حيث انتهت المرحلة الأولى منها وبدأت المرحلة الثانية وذلك باستخدام لقاح أسترازينيكا البريطاني كما أوضح القائمون على الحملة.

وكان من المستهدف خلال المرحلة الأولى تلقيح الكوادر الطبية العاملة في جميع المستشفيات وأماكن تقديم الرعاية الصحية بالإضافة إلى كوادر منظمات العمل الإنساني والإغاثي، كما بدأت الحملة بتنفيذ المرحلة الثانية وتشمل ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن.

ووفقا لمسؤولي الحملة فإن لقاح أسترازينيكا هو الوحيد المتوفر حاليا في المنطقة وهو فعال وآمن ويخضع لمراقبة منظمة الصحة العالمية، وبالتالي فهم ينصحون جميع الأهالي وذوي الأمراض المزمنة بالتوجه للحصول على اللقاح لأن الكمية محدودة جدا.

وكانت المرحلة الأولى من حملة التطعيم انطلقت في إدلب، مطلع شهر مايو/أيار الماضي، في مناطق سيطرة فصائل المعارضة بمحافظة إدلب ومحيطها حيث يعيش قرابة 4 ملايين شخص، أصيب منهم أكثر من 21 ألف بفيروس كورونا الذي فتك بمئات الأشخاص.

وتسلّمت هذه المناطق، أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي، أول دفعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا عبر برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية وتضمّنت نحو 53 ألف جرعة.