إزاحة مشروبات الرعاة مستمرة.. لاعب إيطالي يبعد زجاجة مياه غازية خلال مؤتمر صحفي (فيديو)

أثارت الزجاجات التابعة لرعاة بطولة (يورو 2020) المُقامة حاليًا الجدل على هامش فعاليات المسابقة القارية وبالتحديد خلال المؤتمرات الصحفية للمباريات.

آخر تلك الأحداث قيام اللاعب الإيطالي (مانويل لوكاتيلي) بإزاحة مشروب لإحدى شركات المياه الغازية من أمامه أثناء مؤتمر صحفي ووضع زجاجة مياه بدلا منها.

Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA's post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 17, 2021

وكان قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو أزاح نفس المشروب وأشار إلى زجاجة مياه كانت موجودة بجوارها، موجها نصيحة إلى الجميع بشرب الماء بدلًا منها.

While Cristiano Ronaldo side Coca-Cola bottles and promoting drinking water our indian celebrities promoting gutkha, pan masala, alcohol, coca-cola, beting apps.#ronaldococacola pic.twitter.com/GaFJApJB1Q — Pritam Ray 🇮🇳 (@PritamR51541966) June 17, 2021

وأثار التصرف الذي قام به رونالدو، ردود فعل واسعة منصات التواصل الاجتماعي وانتشر المقطع بصورة واسعة ووردت أنباء تسبب ذلك في خسائر لإحدى شركات المشروبات الغازية تصل إلى 4 مليارات دولار.

First Ronaldo with the Coca-Cola… Now Paul Pogba wasn't happy with the Heineken in front of him at his press conference 🍺❌ pic.twitter.com/SU1ifQPGOP — Goal (@goal) June 16, 2021

بوغبا يبعد البيرة

وجرى الأمر أيضا مع لاعب المنتخب الفرنسي المسلم (بول بوغبا) الذي أزاح من أمامه زجاجة جعة خلال المؤتمر الذي ظهر به عقب فوز منتخب بلاده على نظيره الألماني بهدف نظيف.

وأقدم نجم المنتخب الفرنسي بول بوغبا على إزاحة زجاجة مشروب كحولي من أمامه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة التي جمعت فريقه مع المنتخب الألماني في إطار نهائيات كأس أمم أوربا.

وعند بداية المؤتمر عمد بوغبا إلى إزالة زجاجة جعة من طراز (هاينكن) التي تعد الشركة الهولندية المنتجة له أحد رعاة البطولة الأوربية، وفق ما ذكرته صحيفة (مترو) البريطانية.

وكانت المباراة بين فرنسا وألمانيا قد انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بهدف نظيف، واختير بوغبا كأفضل لاعب في المباراة بفضل تحركاته وتمريراته التي ساعدت الفريق للفوز بـ3 نقاط ثمينة.

Paul Pogba removed Alcoholic drinks, After Ronaldo removed COCA-COLA 😆. pic.twitter.com/5RDACrcxv5 — Stone_Hearted//. (@AllauddeenMomin) June 16, 2021

وقالت الصحيفة البريطانية إن اللاعب الفرنسي الذي وصفته بـ”المسلم الملتزم” قد اختار إزاحة زجاجة الجعة (البيرة) رغم أنها كانت من النوع الخالي من الكحول.

غير أن مدرب منتخب روسيا، فاجأ الحضور خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته ونظيره الفنلندي بشرب زجاجة مياه غازية تابعة للشركة التي أزاحها رونالدو في المرة الأولى.