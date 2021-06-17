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إزاحة مشروبات الرعاة مستمرة.. لاعب إيطالي يبعد زجاجة مياه غازية خلال مؤتمر صحفي (فيديو)

اللاعب الإيطالي مانويل لوكاتيللي بعدما وضع زجاجة مياه أمامه خلال المؤتمر الصحفي (رويترز)
اللاعب الإيطالي مانويل لوكاتيللي بعدما وضع زجاجة مياه أمامه خلال المؤتمر الصحفي (رويترز)
17/6/2021-|آخر تحديث: 17/6/202106:22 PM (مكة المكرمة)

أثارت الزجاجات التابعة لرعاة بطولة (يورو 2020) المُقامة حاليًا الجدل على هامش فعاليات المسابقة القارية وبالتحديد خلال المؤتمرات الصحفية للمباريات.

آخر تلك الأحداث قيام اللاعب الإيطالي (مانويل لوكاتيلي) بإزاحة مشروب لإحدى شركات المياه الغازية من أمامه أثناء مؤتمر صحفي ووضع زجاجة مياه بدلا منها.

وكان قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو أزاح نفس المشروب وأشار إلى زجاجة مياه كانت موجودة بجوارها، موجها نصيحة إلى الجميع بشرب الماء بدلًا منها.

وأثار التصرف الذي قام به رونالدو، ردود فعل واسعة منصات التواصل الاجتماعي وانتشر المقطع بصورة واسعة ووردت أنباء تسبب ذلك في خسائر لإحدى شركات المشروبات الغازية تصل إلى 4 مليارات دولار.

بوغبا يبعد البيرة

وجرى الأمر أيضا مع لاعب المنتخب الفرنسي المسلم (بول بوغبا) الذي أزاح من أمامه زجاجة جعة خلال المؤتمر الذي ظهر به عقب فوز منتخب بلاده على نظيره الألماني بهدف نظيف.

وأقدم نجم المنتخب الفرنسي بول بوغبا على إزاحة زجاجة مشروب كحولي من أمامه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة التي جمعت فريقه مع المنتخب الألماني في إطار نهائيات كأس أمم أوربا.

وعند بداية المؤتمر عمد بوغبا إلى إزالة زجاجة جعة من طراز (هاينكن) التي تعد الشركة الهولندية المنتجة له أحد رعاة البطولة الأوربية، وفق ما ذكرته صحيفة (مترو) البريطانية.

وكانت المباراة بين فرنسا وألمانيا قد انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بهدف نظيف، واختير بوغبا كأفضل لاعب في المباراة بفضل تحركاته وتمريراته التي ساعدت الفريق للفوز بـ3 نقاط ثمينة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن اللاعب الفرنسي الذي وصفته بـ”المسلم الملتزم” قد اختار إزاحة زجاجة الجعة (البيرة) رغم أنها كانت من النوع الخالي من الكحول.

غير أن مدرب منتخب روسيا، فاجأ الحضور خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته ونظيره الفنلندي بشرب زجاجة مياه غازية تابعة للشركة التي أزاحها رونالدو في المرة الأولى.

المصدر : الجزيرة مباشر

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