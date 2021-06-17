بلجيكا تبلغ دور الـ16 بفوزها على الدنمارك في أمم أوربا (فيديو)

بلغت بلجيكا دور الـ16 من نهائيات أمم أوربا لكرة القدم، الخميس، عقب فوزها على الدنمارك بهدفين لواحد في ملعب (باركن ستاديون) في العاصمة كوبنهاغن ضمن منافسات المجموعة الثانية من “يورو 2020”.

وتقدمت الدنمارك أولا بهدف مُبكر أحرزه المهاجم يوسف بولسون بعد دقيقتين فقط من بداية شوط المباراة الأول، الذي انتهى بتقدم أصحاب الأرض.

ونجح منتخب بلجيكا في قلب الموازين خلال الشوط الثاني لصالحه بتسجيله هدفين، جاء الأول منها عند الدقيقة 54 عن طريق لاعب الوسط تورغان هازارد، في حين وقَّع البديل كيفن دي بروين على الهدف الثاني مع الدقيقة 70.

وأصبحت بلجيكا تملك في رصيدها 6 نقاط وضعتها في صدارة المجموعة، تليها فنلندا ثانيا بـ 3 نقاط، وروسيا ثالثا بفارق الأهداف، فيما تحتل الدنمارك المركز الرابع بصفر من النقاط واقتربت كثيرا من توديع البطولة.