طبيب المنتخب الدنماركي يكشف آخر تطورات حالة اللاعب إريكسن

قال طبيب المنتخب الدنماركي إن لاعب الوسط (كريستيان إريكسن) سيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال أول مباراة لبلاده في بطولة أوربا لكرة القدم 2020، السبت الماضي.

وأوضح طبيب الدنمارك قائلا “بعدما خضع كريستيان للعديد من فحوص القلب المختلفة، وتقرر أنه يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب”.

وأكد الطبيب -في بيان اليوم الخميس- أن هذا الجهاز بات ضروريا بعدما تعرض إريكسن لأزمة قلبية بسبب اضطرابات في ضربات القلب.

زملاء اللاعب الدنماركي تجمعوا حوله (غيتي)

سقط مغشيا عليه

وسقط إريكسن مغشيا عليه أثناء اللعب وخضع لإنعاش قلبي من قبل مسعفين أثناء مباراة بلاده ضد فنلندا في بطولة أوربا لكرة القدم 2020.

ووقع إريكسن (29 عاما) فجأة على الأرض في الدقيقة 42، من المباراة وهو يركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب بعد رمية جانبية لصالح الدنمارك، وساد الصمت في الملعب الذي احتشد فيه نحو 16 ألف مشجع.

وتجمع زملاء اللاعب الدنماركي حوله وهم في حالة وجوم، وبعضهم يغالب الدموع وذلك خلال محاولات علاجه في الملعب ثم نُقل محمولا في وقت لاحق.

اللاعب الدنماركي -كريستيان إريكسن (غيتي أرشيف)

وغادر الفريقان الملعب وأعلن المذيع الداخلي في الملعب أن المباراة توقفت بسبب وضع صحي طارئ وطلب من المشجعين البقاء في أماكنهم.

وتوقفت المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية واستؤنفت في نهاية المطاف بعد ساعة و45 دقيقة، وفازت فيها فنلندا 1-صفر.