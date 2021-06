القبض على موظفي مطعم رفض منح الشرطة شطائر برغر مجانية (فيديو)

سئم أصحاب سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في باكستان من الفساد في إنفاذ القانون فقرروا تحقيق العدالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد اعتاد ضباط الشرطة المحليون على الحصول على طعام مجاني من موظفي المطعم الخائفين، وعندما أبدوا مقاومة ألقت الشرطة القبض على 19 من موظفي المطعم وألقوا بهم في السجن.

وقرر صاحب المطعم اتخاذ الإجراء الوحيد الذي شعر أنه لم يفعله فبدأ مناشداته عبر الإنترنت من أجل تحقيق العدالة وسلط الرجل الضوء على فساد الشرطة المستمر في البلاد، ونجح بالفعل تأجيج القضية وإشعال الغضب العام ضد الفساد.

وتم بالفعل إيقاف 9 من ضباط الشرطة في لاهور شرقي البلاد، كما تم إطلاق سراح عمال المطعم المسجونين، وتعهد مسؤولو الشرطة المحلية بتحسين سلوك تطبيق القانون.

وقال جوهر إقبال الرئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم (جوني وجوغنو) التي تبيع البرغر واللفائف وعصير الليمون في 3 مواقع في لاهور “لقد أذهلنا رد الفعل الذي تلقيناه. في غضون ساعات، نشر العملاء الكلمة مع العديد من الرسائل التي تحدثوا فيها إلى السلطات العليا نيابة عنا”.

وأمر قائد شرطة الإقليم إنعام غني باتخاذ إجراءات ضد الضباط، وقال في بيان “الضباط والأفراد المتورطون في أنشطة غير مشروعة لا يستحقون أي تسامح. كلهم سيعاقَبون”.

IG Punjab Inam Ghani have taken notice of the Johnny and Jugnu restaurant incident and have suspended the SHO Defence C and the staff of the police station involved. No one is allowed to take law into his own hands. Injustice will not be tolerated. All of them will be punished.

— Punjab Police Official (@OfficialDPRPP) June 12, 2021