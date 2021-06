الصين ترسل مركبة فضاء في مهمة تاريخية.. وإقلاع أول رحلة مأهولة (فيديو)

أطلقت الصين، صاروخاً على متنه 3 روّاد فضاء في أول مهمة مأهولة إلى المحطّة الفضائية التي تبنيها بيجين، في خطوة تكتسب أهمية كبيرة في برنامجها الطموح لترسيخ مكانتها قوةً فضائية عالمية.

ووسط غمامة ضخمة من الدخان أقلع الصاروخ (لونغ مارتش -2 إف) اليوم الخميس من قاعدة لإطلاق الصواريخ في صحراء غوبي شمال غربي الصين.

ويحمل الصاروخ مركبة فضائية على متنها 3 روّاد سيقضون 3 أشهر في محطة يجري بناؤها، في أطول مهمة فضائية مأهولة للصين حتى الآن.

وسيختبر الرواد الثلاثة خلال إقامتهم على الوحدة الإسطوانية الشكل والتي يزيد حجمها قليلا عن حجم الحافلة، تقنيات الوحدة بما في ذلك منظومة دعم المعيشة بها.

China on Thursday successfully launched the crewed spacecraft #Shenzhou12 with three astronauts on board. The trio is expected to stay in space for three months as part of the country's space station mission. pic.twitter.com/KDEuAKmYKv

وسيراقب الرواد أيضا كيف سيكون حالهم في الفضاء بدنيا ونفسيا لفترة إقامة ممتدة، في حين يخطط لأن تمتد المهمة التالية لمحطة الفضاء ستة أشهر.

وتمثل رحلة المركبة، ثالث بعثة ضمن 11 بعثة -أربع منها مأهولة- لازمة لإكمال أول محطة فضاء صينية.

وبدأ العمل في بناء المحطة في أبريل/نيسان بإطلاق تيانخه، أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث.

وتأتي هذه المهمة في ظلّ أجواء متوتّرة بين الصين والغرب، ويمثل نجاحها أهمية بالغة لبيجين التي تستعدّ للاحتفال في الأول من يوليو/تموز بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

LOOK: A Long March-2F carrier rocket, carrying the Shenzhou-12 spacecraft and a crew of three astronauts, lifts off from the Jiuquan Satellite Launch Centre in China.

This is the first crewed mission to China's new space station.

📷: AFP/Greg Baker pic.twitter.com/NmsEFORZxF

— Philstar.com (@PhilstarNews) June 17, 2021