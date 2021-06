كورونا.. علاج جديد يخفض الوفيات بالمستشفيات ودراسة تظهر وجود الفيروس في أمريكا منذ أواخر 2019

توصلت دراسة بريطانية إلى أن خليط أجسام مضادة لفيروس كورونا قلل عدد وفيات المرضى في المستشفيات، في وقت أظهرت دراسة أخرى أن الفيروس كان موجوداً في الولايات المتحدة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وخلصت دراسة بريطانية كبيرة نُشرت اليوم الأربعاء إلى أن خليط الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد الذي تنتجه شركة (ريجينيرون) للأدوية قلل عدد وفيات المرضى في المستشفيات الذين لم تنتج أجسادهم أجساما مضادة.

ونال العلاج الذي يعرف باسم (ريجين-كوف) الموافقة على الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة للمصابين بأعراض خفيفة إلى متوسطة.

لكن نتائج خلصت إليها تجربة التعافي، تقدم أوضح الأدلة على فاعليته بالنسبة للمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وقد وجدت التجربة أن علاج الأجسام المضادة خفض حالات الوفاة التي تحدث خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة بفيروس كورونا بمقدار الخُمس بين المرضى الذين يعالجون في المستشفيات ولم تحدث استجابة من جهازهم المناعي بإنتاج أجسام مضادة.

وقال الباحثون إن هذه النتيجة تعني 6 حالة وفيات أقل بين كل 100 مريض لديه تلك الحالة وتلقوا هذا العلاج.

وقال مارتن لاندراي كبير الباحثين الذي شارك في التجربة للصحفيين إن الناس كانوا متشائمين كثيرا من فاعلية أي علاج مضاد لهذا الفيروس تحديدا بعد دخول المرضى إلى المستشفى.

وأوضح قائلا “إن لم تنتج أجساما مضادة بنفسك، فسيفيدك حقا الحصول على بعض منها” وأكد أن العلاج قلص أيضا مدة الإقامة في المستشفى وقلل احتمال الحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

