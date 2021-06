أبقار ودجاج وشقة بمليون دولار.. محفزات للتشجيع على التطعيم ضد كورونا (فيديو)

عمدت دول في آسيا إلى تشجيع مواطنيها على تلقي لقاحات ضد فيروس كورونا منعا للتفشي، في وقت نبهت فيه دراسة جديدة إلى أن ربع مرضى الفيروس يعانون من مشاكل صحية لاحقة.

وبالدجاج والأبقار والإجازات مدفوعة الأجر، بل وشقق يصل ثمنها إلى مليون دولار، تحارب دول في أنحاء آسيا تخاذل مواطنيها عن تلقي اللقاح، لمنع انتشار الفيروس وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وبعد ظهور سلالات جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا ما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة في جنوب شرق آسيا في الأسابيع القليلة الماضية، شرعت السلطات في تايلاند وإندونيسيا وهونغ كونغ في إجراء سحوبات على جوائز للتشجيع على التطعيم.

وفي دول متضررة بشدة من الجائحة، مثل إندونيسيا، تكافح السلطات هناك لتهدئة المخاوف من اللقاحات و”خلوها من الخنزير”.

وتبلغ الحصيلة الرسمية في إندونيسيا أكثر من 1.9 مليون إصابة وأكثر من 53 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس، في حين أشارت دراسات حديثة لعينات من مصل الدم إلى أن الانتشار الحقيقي ربما يكون أكبر بثلاثين مرة.

وقال أحد المسنين يبلغ من العمر 67 عاما في جاوة الغربية “كنت خائفا أن أموت فور تلقي التطعيم، وما فاقم حالة الرفض للتطعيم ورود أنباء تثير مخاوف أكبر عن احتواء التطعيم على مشتقات من الخنزير.

وقالت السلطات بخصوص ذلك، إن إقناع كبار السن بأن اللقاحات آمنة وحلال صعب بوجه خاص، ولجأت لمنح دجاجة حية لمن يتلقى جرعة لقاح من كبار السن.

وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في إندونيسيا تلقي 5% فقط أو 8.8 مليون فقط من السكان جرعتي تطعيم وهو ما يقل كثيرا عن العدد المستهدف تطعيمه بحلول نهاية العام والبالغ 181.5 مليون شخص.

وفي مقاطعة بإقليم شمال تايلاند معظم سكانها من رعاة الماشية، بدأت السلطات هذا الشهر إجراء قرعة للفوز ببقرة الأمر الذي حقق نجاحا باهرا.

وقال أحد متلقي الهدية يبلغ من العمر 65 عاما وفاز ببقرة تصل قيمتها نحو 320 دولارا بعدما تلقى التطعيم “هذه أفضل جائزة على الإطلاق”.

وتقول السلطات إن الحملة التي دخلت أسبوعها الثاني وجوائزها 27 بقرة دفعت أكثر من 50% من سكان المقاطعة البالغ عددهم 1400، معظمهم من كبار السن والمعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، للتسجيل من أجل التطعيم.

وفي هونغ كونغ، التي تسيطر حتى الآن على الوباء إلى حد بعيد، تخشى السلطات أن تؤدي معدلات التطعيم المتدنية إلى تعريض المدينة لتفش كبير.

ومن بين المحفزات المعروضة في القرعة لمن يتلقون اللقاح هناك قسائم شراء ورحلات جوية وشقة جديدة بقيمة 1.4 مليون دولار أمريكي.

وتتخذ بعض الشركات خطوات إضافية إذ تعرض إجازة مدفوعة الأجر للمحصنين، ويستخدم أحد النوادي الرياضية العقاب بدلا من المكافآت، إذ طلب من موظفيه تلقي التطعيم قبل نهاية يونيو/حزيران وإلا فسيُحرمون من العلاوات والترقيات وزيادة الراتب في المستقبل.

