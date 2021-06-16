شيخ مقدسي لجندي إسرائيلي: أبو عبيدة ربّاكم (فيديو)

رغم بساطتها، حظيت كلمات قالها شيخ فلسطيني في وجه جنود الاحتلال الإسرائيلي في القدس مساء أمس الثلاثاء، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو الرجل المسن وهو يوجه حديثه لأحد جنود الاحتلال قائلًا “والله يا عمي أبو عبيدة رباكم. رباكم مظبوط يا ابني. أبو عبيدة رباكم اتربيتم. ما بيجيب الرطل إلا المليون رطل”.

وأبو عبيدة هو الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وكان الرجل يشير إلى دور المقاومة خلال الحرب الأخيرة على غزة.

مسن فلسطيني لجندي إسرائيلي: والله يا عمي أبو عبيدة رباكم.. ما بجيب الرطل إلا المليون رطل pic.twitter.com/3CapbjKX5H — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 15, 2021

ولم يكن ما قاله الرجل المسن غريبًا أو جديدًا بقدر ما كشفت تعبيراته المصاحبة له عن صمود وثبات غير عاديين، وكانت ابتسامته الساخرة في نهاية الفيديو لها وقع وصدى مختلفان.

وكانت حماس قد هددت باتخاذ إجراء للرد على مسيرة المتطرفين الإسرائيليين أمس في القدس، بينما استهدف الاحتلال مواقع لها في غزة صباح اليوم الأربعاء لأول مرة منذ التهدئة.

وكان مستوطنون متطرفون قد نظموا أمس الثلاثاء مسيرة الأعلام في مدينة القدس المحتلة بعد تشديدات أمنية من سلطات الاحتلال ترافقت مع عشرات الاعتقالات والاعتداءات.

وصعدت قوات الاحتلال من انتهاكاتها وممارساتها القمعية في عموم الأراضي الفلسطينية، تزامنًا مع المسيرة التي فجرت غضبًا عارمًا وخرجت على إثرها العديد من المظاهرات والفعاليات في غزة الضفة.

وأصيب أمس 33 مواطنًا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط و بسبب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح وبالعصي وأعقاب البنادق، على أيدي قوات الاحتلال في باب العامود وباب الساهرة وشارع صلاح الدين في محيط البلدة القديمة.

يسلم فمك يا حج 😄

مسن فلسطيني لجنود الاحتلال بالقدس: "أبو عبيدة ربّاكم" #لن_تمر pic.twitter.com/Dii2cKiR7v — 🇵🇸 أحمد الكومي- فلسطين (@ahmedelkomi1) June 15, 2021

كما اعتقلت قوات الاحتلال عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر و8 مواطنين من محيط باب العامود، و3 شبان من محافظة جنين. وصباح اليوم، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 20 مواطنا من الضفة، بينهم مصاب.

وفي غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد مواطن متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال الحرب الأخيرة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يومًا في شهر مايو/أيار الماضي، إلى 259 شهيدًا، بينهم 66 طفلا و39 امرأة و17 مسنًا.