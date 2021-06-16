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شيخ مقدسي لجندي إسرائيلي: أبو عبيدة ربّاكم (فيديو)

مسن يوجه حديثه لجندي إسرائيلي: والله يا عمي أبو عبيدة رباكم (مواقع التواصل)
مسن يوجه حديثه لجندي إسرائيلي: والله يا عمي أبو عبيدة رباكم (مواقع التواصل)
16/6/2021-|آخر تحديث: 16/6/202112:28 PM (مكة المكرمة)

رغم بساطتها، حظيت كلمات قالها شيخ فلسطيني في وجه جنود الاحتلال الإسرائيلي في القدس مساء أمس الثلاثاء، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو الرجل المسن وهو يوجه حديثه لأحد جنود الاحتلال قائلًا “والله يا عمي أبو عبيدة رباكم. رباكم مظبوط يا ابني. أبو عبيدة رباكم اتربيتم. ما بيجيب الرطل إلا المليون رطل”.

وأبو عبيدة هو الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وكان الرجل يشير إلى دور المقاومة خلال الحرب الأخيرة على غزة.

ولم يكن ما قاله الرجل المسن غريبًا أو جديدًا بقدر ما كشفت تعبيراته المصاحبة له عن صمود وثبات غير عاديين، وكانت ابتسامته الساخرة في نهاية الفيديو لها وقع وصدى مختلفان.

وكانت حماس قد هددت باتخاذ إجراء للرد على مسيرة المتطرفين الإسرائيليين أمس في القدس، بينما استهدف الاحتلال مواقع لها في غزة صباح اليوم الأربعاء لأول مرة منذ التهدئة.

وكان مستوطنون متطرفون قد نظموا أمس الثلاثاء مسيرة الأعلام في مدينة القدس المحتلة بعد تشديدات أمنية من سلطات الاحتلال ترافقت مع عشرات الاعتقالات والاعتداءات.

وصعدت قوات الاحتلال من انتهاكاتها وممارساتها القمعية في عموم الأراضي الفلسطينية، تزامنًا مع المسيرة التي فجرت غضبًا عارمًا وخرجت على إثرها العديد من المظاهرات والفعاليات في غزة الضفة.

وأصيب أمس 33 مواطنًا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط و بسبب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح وبالعصي وأعقاب البنادق، على أيدي قوات الاحتلال في باب العامود وباب الساهرة وشارع صلاح الدين في محيط البلدة القديمة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر و8 مواطنين من محيط باب العامود، و3 شبان من محافظة جنين. وصباح اليوم، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 20 مواطنا من الضفة، بينهم مصاب.

وفي غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد مواطن متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال الحرب الأخيرة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يومًا في شهر مايو/أيار الماضي، إلى 259 شهيدًا، بينهم 66 طفلا و39 امرأة و17 مسنًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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