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حارس مرمى يسجل هدفا “كوميديا” بتصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لمونديال قطر (فيديو)

حارس مرمى فريق هايتي بعد ارتكابه للخطأ الذي كلف فريقه الهزيمة (مواقع التواصل)
حارس مرمى فريق هايتي بعد ارتكابه للخطأ الذي كلف فريقه الهزيمة (مواقع التواصل)
16/6/2021-|آخر تحديث: 16/6/202110:24 PM (مكة المكرمة)

سجّل “خوسيه دوفيرجر” حارس مرمى منتخب هايتي لكرة القدم هدفا كوميديا في شباكه أمام منتخب كندا خلال اللقاء الذي جمع بينهما، أمس الثلاثاء، في تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وتسبب دوفيرجر بخطأ فادح كلّف فريقه الهدف الأول في الدقيقة 46 من عمر المباراة، عندما حاول التعامل مع كرة أعادها له أحد زملائه، إلا أنها مرت من بين أقدامه ليكرر المحاولة مرة أخرى بيد أنه سددها داخل شباكه عن طريق الخطأ بقدمه الأخرى.

ونشرت إحدى القنوات الرياضية على موقع تويتر مقطع فيديو للهدف محققا ملايين المشاهدات حيث وصفته بأنه واحد “من أسوأ الأخطاء في تاريخ حراسة المرمى”.

وعلّق أصحاب أحد الحسابات ساخرا من حارس مرمى منتخب هايتي والطريقة التي ارتكب بها الخطا قائلا “هذا أحد كبار حراس كرة القدم في العالم”.

وبعد الهدف الذي دخل بهذه الطريقة، سجلت كندا هدفين آخرين لينتهي اللقاء بخسارة هايتي 3- صفر.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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