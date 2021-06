حارس مرمى يسجل هدفا “كوميديا” بتصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لمونديال قطر (فيديو)

سجّل “خوسيه دوفيرجر” حارس مرمى منتخب هايتي لكرة القدم هدفا كوميديا في شباكه أمام منتخب كندا خلال اللقاء الذي جمع بينهما، أمس الثلاثاء، في تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وتسبب دوفيرجر بخطأ فادح كلّف فريقه الهدف الأول في الدقيقة 46 من عمر المباراة، عندما حاول التعامل مع كرة أعادها له أحد زملائه، إلا أنها مرت من بين أقدامه ليكرر المحاولة مرة أخرى بيد أنه سددها داخل شباكه عن طريق الخطأ بقدمه الأخرى.

ونشرت إحدى القنوات الرياضية على موقع تويتر مقطع فيديو للهدف محققا ملايين المشاهدات حيث وصفته بأنه واحد “من أسوأ الأخطاء في تاريخ حراسة المرمى”.

GOAL 🇨🇦

Oh no. 😫

One of the worst concessions in goalkeeping history, and #CanMNT take a 1-0 lead over Haiti

🔴 https://t.co/hishXepRT3 pic.twitter.com/QbF3CFwdyd

— OneSoccer (@onesoccer) June 16, 2021