“اللقاء المباشر أفضل دائما”.. بايدن يلتقي ببوتين في بداية قمة تهيمن عليها الخلافات (فيديو)

تصافح الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء مع بدء أول قمة بينهما في جنيف تهدف إلى تخفيف حدة الخلافات مع روسيا ومحاولة إيجاد أرضيات تفاهم.

واستدار الرئيس الأمريكي صوب نظيره الروسي أولا ومد له يده، وصافحه بوتين لبرهة ثم دخلا إلى قصر (لاغرانج) المبنى الذي يعود إلى القرن الـ18 ويقع في قلب مدينة جنيف بإطلالة خلّابة على بحيرة جنيف.

وبدأ الرئيس الأمريكي قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتأكيده على أهمية “اللقاء المباشر” لمحاولة خفض التوتر بين البلدين، وقال “اللقاء المباشر أفضل دائما” بينما كان جالسا الى جانب بوتين بعد دقائق على مصافحتهما.

The Biden-Putin summit began with several minutes of unusually fierce shoving and shouting among U.S. and Russian journalists and security forces. One U.S. reporter was knocked to the ground before calm was restored. https://t.co/w6T9CY7bSb

