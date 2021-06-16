الأولى منذ وقف إطلاق النار.. الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات على غزة (فيديو)

قصفت طائرات إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء عددا من المواقع في قطاع غزة وذلك للمرة الأولى منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في مايو/أيار الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته هاجمت مجمعات عسكرية في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع على جنوب إسرائيل وقال في بيان إنه “مستعد لكافة السيناريوهات، بما فيها تجدد القتال”.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية في #خانيونس جنوبي قطاع #غزة pic.twitter.com/k0hPLYVRMG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 15, 2021

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنّ طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعا واحدا على الأقل في شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع المحاصر والذي دمر فيه حوالي ألف شقة ومكتب ومحل تجاري خلال الحرب الأخيرة.

من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس (حازم قاسم) اليوم الأربعاء إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة “محاولة فاشلة لوقف تضامن شعبنا ومقاومته مع المدينة المقدسة”.

طائرات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات على قطاع #غزة pic.twitter.com/TEJoAzTy4A — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2021

وكتب قاسم في تغريدة على تويتر إن القصف يأتي “للتغطية على حالة الإرباك غير المسبوقة للمؤسسة الصهيونية في تنظيم ما تسمى مسيرة الأعلام، سيظل شعبنا ومقاومته الباسلة يدافعون عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل أرضنا”.

القصف الصهيوني على قطاع غزة،محاولة فاشلة لوقف تضامن شعبنا ومقاومته مع المدينة المقدسة، وللتغطية على حالة الارباك غير المسبوقة للمؤسسة الصهيونية في تنظيم ما يسمي "بمسيرة الأعلام" . سيظل شعبنا ومقاومته الباسلة يدافعون عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل ارضنا — حازم قاسم (@hazemaq) June 15, 2021

وهذه الضربات الجوية هي الأولى التي تنفذها إسرائيل منذ وصول الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت إلى السلطة مساء الأحد، التي أنهت أكثر من 12 عاما من حكم متواصل لبنيامين نتنياهو.

وجاءت هذه الغارات على غزة بعد انتهاء مسيرة الأعلام التي شارك فيها أكثر من ألف متظاهر من اليمين المتطرف في القدس الشرقية وسط انتشار أمني كثيف وأثار تنظيمها المخاوف من استئناف القتال بين فصائل المقاومة وإسرائيل.

#شاهد .. الاحتلال ينشر مشاهد من الغارات التي شنتها طائراته خلال الليل على قطاع غزة فيما ادعى ان ذلك ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع . pic.twitter.com/cZxDP0pcdF — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 16, 2021

التصعيد الإسرائيلي

كان مستوطنون متطرفون قد نظموا أمس الثلاثاء مسيرة الأعلام في القدس المحتلة في وقت شددت فيه قوات الاحتلال الإجراءات الأمنية وقامت بحملة اعتقالات واسعة لشبان فلسطينيين.

وأصيب أكثر من 33 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط جراء الاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال بالضرب المبرح وبالعصي في باب العامود وباب الساهرة وشارع صلاح الدين في محيط البلدة القديمة.

#شاهد .. لحظة قصف طائرات الاحتلال لاحد مواقع المقا. وـمـ/ـة جنوب مدينة غزة، الليلة . pic.twitter.com/o04mcRLmNc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 16, 2021

كما اعتقلت قوات الاحتلال عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر و8 مواطنين من محيط باب العامود، و3 شبان من محافظة جنين.

في ذات الشأن أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد (مؤيد حمدان) من بيت حانون شمال قطاع غزة، متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، لترتفع حصيلة العدوان والذي استمر 11 يومًا الشهر الماضي، إلى 259 شهيدًا، بينهم 66 طفلا، و39 امرأة، و17 مسنًا.