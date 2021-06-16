البث الحي
الأخبار|قطاع غزة

الأولى منذ وقف إطلاق النار.. الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات على غزة (فيديو)

قصف إسرائيلي على قطاع غزة (الجزيرة مباشر)
قصف إسرائيلي على قطاع غزة (الجزيرة مباشر)
16/6/2021-|آخر تحديث: 16/6/202110:54 AM (مكة المكرمة)

قصفت طائرات إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء عددا من المواقع في قطاع غزة وذلك للمرة الأولى منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في مايو/أيار الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته هاجمت مجمعات عسكرية في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع على جنوب إسرائيل وقال في بيان إنه “مستعد لكافة السيناريوهات، بما فيها تجدد القتال”.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنّ طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعا واحدا على الأقل في شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع المحاصر والذي دمر فيه حوالي ألف شقة ومكتب ومحل تجاري خلال الحرب الأخيرة.

من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس (حازم قاسم) اليوم الأربعاء إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة “محاولة فاشلة لوقف تضامن شعبنا ومقاومته مع المدينة المقدسة”.

وكتب قاسم في تغريدة على تويتر إن القصف يأتي “للتغطية على حالة الإرباك غير المسبوقة للمؤسسة الصهيونية في تنظيم ما تسمى مسيرة الأعلام، سيظل شعبنا ومقاومته الباسلة يدافعون عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل أرضنا”.

وهذه الضربات الجوية هي الأولى التي تنفذها إسرائيل منذ وصول الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت إلى السلطة مساء الأحد، التي أنهت أكثر من 12 عاما من حكم متواصل لبنيامين نتنياهو.

وجاءت هذه الغارات على غزة بعد انتهاء مسيرة الأعلام التي شارك فيها أكثر من ألف متظاهر من اليمين المتطرف في القدس الشرقية وسط انتشار أمني كثيف وأثار تنظيمها المخاوف من استئناف القتال بين فصائل المقاومة وإسرائيل.

التصعيد الإسرائيلي

كان مستوطنون متطرفون قد نظموا أمس الثلاثاء مسيرة الأعلام في القدس المحتلة في وقت شددت فيه قوات الاحتلال الإجراءات الأمنية وقامت بحملة اعتقالات واسعة لشبان فلسطينيين.

وأصيب أكثر من 33 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط جراء الاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال بالضرب المبرح وبالعصي في باب العامود وباب الساهرة وشارع صلاح الدين في محيط البلدة القديمة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر و8 مواطنين من محيط باب العامود، و3 شبان من محافظة جنين.

في ذات الشأن أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد (مؤيد حمدان) من بيت حانون شمال قطاع غزة، متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، لترتفع حصيلة العدوان والذي استمر 11 يومًا الشهر الماضي، إلى 259 شهيدًا، بينهم 66 طفلا، و39 امرأة، و17 مسنًا.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قافلة مساعدات تركية تعبر إلى غزة بتنسيق مع مصر

قالت وكالة الأناضول إن رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي، كرم قنق، بحث مع المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري رامي الناظر في القاهرة، التنسيق بشأن إدخال مساعدات إنسانية تركية إلى قطاع غزة.

15/6/2021
المزيد من الأخبار

وزيرة خارجية لبنان تحذر من “الانهيار الشامل” في بلدها

وزيرة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر (الأناضول)

الدول العربية تدعو مجلس الأمن للانعقاد لبحث أزمة سد النهضة

أعربت الجامعة العربية عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد (رويترز)

طالبوا بالموت للعرب.. هتافات مسيئة للنبي محمد في مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس المحتلة (فيديو)

إسرائيليون يرفعون الأعلام أثناء زيارتهم لحائط البراق (رويترز)

عضو الوفد المصري لمفاوضات سد النهضة: 10 سنوات من التفاوض انتهت لطريق مسدود (فيديو)

علاء الظواهري عضو الوفد المصري للمفاوضات في ملف سد النهضة (الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا