احتجاحات في مدريد وغضب في الرباط بعد مقتل مهاجر مغربي على يد متطرف بإسبانيا (فيديو)

اندلعت احتجاجات عارمة في أكثر من مدينة إسبانية إثر اعتداء متطرف إسباني على مهاجر مغربي واغتياله رميا بالرصاص في مدينة مورسيا مكان الجريمة ليلفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان.

وقد خلّف مقتل المهاجر المغربي غضبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي واحتجاجات قادتها الجالية المغربية في مدينة مورسيا مكان الجريمة.

وكان المهاجر المغربي يونس (39 عاما) رفقة زوجته بأحد المقاهي، عندما دخل مواطن إسباني سرعان ما غضب بسبب إعطاء الأولوية للشاب المغربي، ورد عليه بتوجيه عبارات تدعو لقتل العرب في إسبانيا ليعود ويسحب مسدسا وأطلق ثلاث رصاصات أردت يونس قتيلا.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام مغربية، إن نادلة المقهى التي شهدت الواقعة بادرت الى تلبية طلب الشاب الضحية، الأمر الذي أثارحفيظة الإسباني المتطرف وطلب منها تلبية طلباته أولا قائلا “أنا إسباني وابن البلد، الموروس (المغاربة) في آخر القائمة”.

وتظاهرعشرات المغاربة في مدينة مورسيا الإسباينة وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتّجاه المتظاهرين الذين قادوا مظاهرات سلمية احتجاجا على الممارسات العنصرية التي تطال المهاجرين.

وغرد ناشطون عبر وسم (#العدالة_ليونس) و(#حياة_المغاربة_مهمة) مطالبين بمحاسبة القاتل وإيقاف حملة الكراهية تجاه العرب عامة والمهاجرين المغاربة في إسبانيا.

وأجمعت غالبية التغريدات أن واقعة قتل الشاب المغربي يونس تمثل المحصلة الطبيعية لسياسة الكراهية والعنصرية المنتشرة في المدن الأوربية، مبرزة أن إسبانيا تحولت إلى مراكز جديدة لاستفحال الإسلاموفوبيا ورهاب المهاجرين.

All the support and compassion to Youness's family and relatives. Youness was the victim of a terrorist crime committed by a racist spaniard. Allah irehmo 🙏🙏🙏 #MoroccanLivesMatter #JusticeForYounes #JusticiaPorYounes #justicePourYounes

The terrorist who killed youness is just one of a lot , we need justice and we need to show the world who are the real terrorists and who are the racists #MoroccanLivesMatter #TodosSomosYouness #كلنا_يونس

— Mohamed El Ouariachi Tani (@OuariachiTani) June 15, 2021