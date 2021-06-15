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وسط إجراءات مشددة.. انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس المحتلة (فيديو)

وصلت مسيرة الأعلام إلى منطقة باب العامود بـالقدس المحتلة (رويترز)
وصلت مسيرة الأعلام إلى منطقة باب العامود بـالقدس المحتلة (رويترز)
15/6/2021-|آخر تحديث: 15/6/202106:52 PM (مكة المكرمة)

انطلقت مسيرة الأعلام الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة المئات من المستوطنين الذين رفعوا الأعلام الإسرائيلية ورددوا الأناشيد والهتافات في شوارع القدس.

ووصلت مسيرة المستوطنين المعروفة بـ”مسيرة الأعلام” إلى منطقة باب العامود بـالقدس المحتلة، وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الاحتلال.

وأصابت شرطة الاحتلال 17 فلسطينيا واعتقلت 6 آخرين، خلال مواجهات تخللت إخلاء المواطنين من منطقة باب العامود ومحيطها بالقدس، تزامنا مع انطلاق مسيرة الأعلام.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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