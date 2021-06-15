قوات الاحتلال تعتدي على مقدسيين رفعوا علم فلسطين خلال مرور “مسيرة الأعلام” (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوحشية على مقدسيين رفعوا العلم الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، خلال مرور ما يسمى بـ “مسيرة الأعلام” الإسرائيلية في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل اعتداء قوات الاحتلال بالضرب على شاب مقدسي رفع العلم الفلسطيني خلال مرور مسيرة المستوطنين.

ويظهر الفيديو اعتداء عناصر الشرطة الإسرائيلية على الشاب الفلسطيني بالضرب والدفع بقوة بعد مصادرة العلم الفلسطيني، في الوقت الذي سمحت فيه للمستوطنين بالرقص واقتحام منطقة باب العامود بالأعلام الإسرائيلية دون قيود.

قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على شاب مقدسي لرفعه العلم الفلسطيني خلال مرور ما يسمى بـ "مسيرة الأعلام" في منطقة #باب_العامود بـ #القدس المحتلة pic.twitter.com/2tDLldTvj0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 15, 2021

كما وثق مقطع فيديو آخر تداولته منصات فلسطينية مهاجمة شرطة الاحتلال لسيدة مقدسية بعد رفعها علم فلسطين تزامناً مع مرور “مسيرة الأعلام” في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

ويظهر الفيديو لحظة مصادرة قوات الاحتلال للعلم الفلسطيني من السيدة بالقوة، ودفعها بوحشية لمغادرة المكان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت “مسيرة الأعلام” في القدس المحتلة بمشاركة مئات المستوطنين الإسرائيليين قبل أن تصل إلى باب العامود بالقدس المحتلة، وسط هتافات “الموت للعرب”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد ألغت المسيرة التي كان مقرر أن تنطلق الخميس الماضي، لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أقرتها قبل يومين من رحيلها، وحددت موعدها الثلاثاء (اليوم).

مراسلة الجزيرة: لا يحتملون مشاهدة العلم الفلسطيني والصحفية الفلسطينية ريناد شرباتي تعليقا على ما يسمى بـ "مسيرة الأعلام": رقصات استفزازية للمستوطنين وهتافات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم#باب_العامود #القدس pic.twitter.com/SM3pwMbhjk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 15, 2021

إلا أن الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت والتي تم تنصيبها مساء الأحد، عادت الإثنين وأعلنت على لسان وزير الأمن الداخلي الجديد عومر بارليف المصادقة النهائية على تنظيم المسيرة.

وكان من المقرر أن تنظم المسيرة الشهر الماضي، بمناسبة ذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967 وفق التقويم العبري، ولكن جرى تأجيلها إثر العدوان على غزة.

مستوطنون يشتمون النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلال مشاركتهم فيما يسمى بـ "مسيرة الأعلام" في #باب_العامود بـ #القدس المحتلة pic.twitter.com/4uf4U4tqat — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 15, 2021