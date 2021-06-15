البث الحي
الأخبار

قوات الاحتلال تعتدي على مقدسيين رفعوا علم فلسطين خلال مرور “مسيرة الأعلام” (فيديو)

شرطي إسرائيلي يأخذ بالقوة علمًا فلسطينيًا من امرأة أثناء مرور مسيرة الأعلام الإسرائيلية (رويترز)
شرطي إسرائيلي يأخذ بالقوة علمًا فلسطينيًا من امرأة أثناء مرور مسيرة الأعلام الإسرائيلية (رويترز)
15/6/2021

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوحشية على مقدسيين رفعوا العلم الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، خلال مرور ما يسمى بـ “مسيرة الأعلام” الإسرائيلية في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل اعتداء قوات الاحتلال بالضرب على شاب مقدسي رفع العلم الفلسطيني خلال مرور مسيرة المستوطنين.

ويظهر الفيديو اعتداء عناصر الشرطة الإسرائيلية على الشاب الفلسطيني بالضرب والدفع بقوة بعد مصادرة العلم الفلسطيني، في الوقت الذي سمحت فيه للمستوطنين بالرقص واقتحام منطقة باب العامود بالأعلام الإسرائيلية دون قيود.

كما وثق مقطع فيديو آخر تداولته منصات فلسطينية مهاجمة شرطة الاحتلال لسيدة مقدسية بعد رفعها علم فلسطين تزامناً مع مرور “مسيرة الأعلام” في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

ويظهر الفيديو لحظة مصادرة قوات الاحتلال للعلم الفلسطيني من السيدة بالقوة، ودفعها بوحشية لمغادرة المكان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت “مسيرة الأعلام” في القدس المحتلة بمشاركة مئات المستوطنين الإسرائيليين قبل أن تصل إلى باب العامود بالقدس المحتلة، وسط هتافات “الموت للعرب”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد ألغت المسيرة التي كان مقرر أن تنطلق الخميس الماضي، لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أقرتها قبل يومين من رحيلها، وحددت موعدها الثلاثاء (اليوم).

إلا أن الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت والتي تم تنصيبها مساء الأحد، عادت الإثنين وأعلنت على لسان وزير الأمن الداخلي الجديد عومر بارليف المصادقة النهائية على تنظيم المسيرة.

وكان من المقرر أن تنظم المسيرة الشهر الماضي، بمناسبة ذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967 وفق التقويم العبري، ولكن جرى تأجيلها إثر العدوان على غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

وسط إجراءات مشددة.. انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس المحتلة (فيديو)

انطلقت مسيرة الأعلام الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة المئات من المستوطنين الذين رفعوا الأعلام الإسرائيلية ورددوا الأناشيد والهتافات المعادية للعرب في شوارع القدس.

15/6/2021

المقاومة تحذر إسرائيل من “مسيرة الأعلام” بباب العامود.. واستئناف إقامة بؤرة استيطانية

حذرت المقاومة الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مرور مسيرة استفزازية -الخميس المقبل- عبر أحد أبواب المسجد الأقصى، في حين واصل إسرائيليون إقامة بؤرة استيطانية على أراضي قرية فلسطينية، جنوب الضفة.

5/6/2021

الزهار للجزيرة مباشر: إلغاء “مسيرة الأعلام” طبيعي لهذا السبب.. وأسرى الاحتلال ورقة جديدة لإطلاق سراح أبنائنا (فيديو)

قال محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن سبب تعليق (مسيرة الأعلام) هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي أراد أن يُحرج الوضع السياسي داخل إسرائيل، وأن يقلب الطاولة على الحكومة.

7/6/2021
المزيد من الأخبار

الرئيس التونسي يبحث مع رؤساء حكومات سابقين الأزمة السياسية (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد بحث مع رؤساء حكومات سابقين الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد (مواقع التواصل الاجتماعي)

ألمانيا تطلق برنامجا لإعداد أئمة محليين.. ما القصة؟

سيدات مسلمات أمام أحد المراكز الإسلامية في مدينة برلين ( غيتي أرشيف)

قافلة مساعدات تركية تعبر إلى غزة بتنسيق مع مصر

تم إرسال ألعاب وأدوات قرطاسية تبرعت بها وزارة التربية التركية (مواقع التواصل)

حزب جبهة التحرير الوطني يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر (فيديو)

رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي (غيتي)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا