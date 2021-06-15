قافلة مساعدات تركية تعبر إلى غزة بتنسيق مع مصر

قالت وكالة الأناضول إن رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي، كرم قنق، بحث اليوم الثلاثاء مع المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري رامي الناظر في القاهرة، التنسيق بشأن إدخال مساعدات إنسانية تركية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، من ضمنها قافلة اليوم.

وعقب اجتماعه مع “الناظر” في مقر الهلال الأحمر بالقاهرة، نشر “قنق” مقطع فيديو قال فيه إنهم يواصلون إيصال مساعدات إلى غزة، تم جمعها خلال حملات تبرع لمواجهة المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أنهم جهزوا، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، 10 شاحنات مساعدات إنسانية اتجهت إلى غزة الثلاثاء، عبر معبر رفح البري.

وأفاد بأن 6 من الشاحنات تضم بشكل أساسي مواد غذائية، وسيتم إيصال إجمالي 2000 طرد غذائي.

وتابع أنه سيتم أيضا إيصال مستلزمات طبية ونظافة وملابس، بالإضافة إلى ألعاب وأدوات قرطاسية تبرعت بها وزارة التربية التركية.

ساهمنا في إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال الفلسطينيين عبر مجموعات "صندوق ألعابي" المجهزة من قبل وزارة التربية الوطنية التركية لأطفال الحضانة، وسنستمر برسم البسمة على وجوه الأطفال في كل مكان #مديدالعونhttps://t.co/8ukLcTyI8a pic.twitter.com/uujkkSYmLC — الهلال الأحمر التركي (@hilalahmartr) June 14, 2021

وأكد قنق استمرار حملة “مد يدك لفلسطين الجريحة”، التي أطلقها الهلال الأحمر التركي عقب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني.

وبين 11 و21 مايو/ أيار الماضي، شن الاحتلال الإسرائيلي عدونا عسكريا على غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة، بوساطة مصرية.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات “وحشية” إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

نستمر عبر دعمكم لنا بإيصال صناديق المساعدات إلى العائلات التي تدمرت منازلها في غزة. #مديدالعون

زوروا موقعنا الآن وتبرعوا لمساعدة المتضررين في غزة ودعم الهلال الأحمر التركي في إيصال الأغذية والأدوية وتوفير المأوى لهم: https://t.co/wc2Br59fVS pic.twitter.com/C7ZqPo068n — الهلال الأحمر التركي (@hilalahmartr) June 14, 2021

ولاحقا امتد التصعيد إلى الضفة الغربية المحتلة والمناطق العربية داخل إسرائيل ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن 290 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا وأكثر من 8900 مصاب مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة مئات خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.