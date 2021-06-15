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من النافذة.. فلسطينية من غزة وثقت قصف البرج الذي تعيش فيه (فيديو)

15/6/2021-|آخر تحديث: 15/6/202103:07 PM (مكة المكرمة)

صورت الفلسطينية سماح حبوب مقطع فيديو للحظة قصف المقاتلات الإسرائيلية لبرج السوسة الذي تعيش فيه مع عائلتها والذي انتشر بشكل واسع أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

واسترجعت سماح تلك اللحظة قائلة “عندما سمعت صوت القصف أتيت من الصالون ووقفت على النافذة. لم ألاحظ الصاروخ أثناء نزوله على البرج ولكن رأيت كتلة نار قوية تنزل وسمعت كما لو كان صوت مطر ينزل على الزجاج. وفي هذه اللحظة صار ولادي يصرخوا بصوت عال: ماما بقصفوا برجنا”.

وأضافت “طلعنا من البرج مسرعين دون أن نأخذ شيئا من أغراضنا وكنت أشعر أنه يوم القيامة ورأيت عددا كبيرا من السكان يجرون بدون أي تحضير والدماء تسيل على الدرج”.

وتابعت “عندما نزلت إلى الشارع لم يكن أولادي بجواري وأخذت أبحث عنهم أنا وزوجي في قلق وذعر شديدين حتى عثرنا على ابنتي على مدخل البرج وهي تبكي في رعب شديد”.

تقول الابنة “كان همي إني ألاقي اخواتي بعد ما لقيت ماما، وظلينا ندور نصف ساعة عليهم وقالت لي روحي على الوكالة وأنا بدور عليهم، وكان في سيارة مقلوبة وحفرة كبير جدا أمام برجنا، ومازلت أرى هذا اليوم في أحلامي وأخاف كثيرا”.

وتسترجع الأم ذكرياتها عن أيام العدوان قائلة “اشتريت لأولادي ملابس جديدة للعيد ولما هربنا من البيت تركنا كل شيء، فبكت ابنتي الصغيرة وقالت لي يا ماما ما في ملابس للعيد. أولادي حرموا من أبسط حقوقهم”.

وأضافت “الحرب انتهت عمليا ولكن لم تنته نفسيا، فنحن نعاني حتى الآن من صدمة نفسية صعب تجاوزها، وكل ما أقول تحسن الوضع في غزة يرجعوننا إلى نقطة الصفر مرة أخرى”.

ووفق إحصاءات حكومية، تعرضت 1447 وحدة سكنية في غزة للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي إلى جانب 13 ألفا أخرى تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة.

وهدم الجيش الإسرائيلي -بشكل كلي- 205 منازل وشقق وأبراج سكنية، ومقرات 33 مؤسسة إعلامية فضلا عن أضرار بمؤسسات ومكاتب وجمعيات أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر

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