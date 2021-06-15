صورة لأردوغان مع بايدن تثير جدلا واسعا.. ما حقيقتها؟ (فيديو)

قبيل اجتماع عقد أمس الإثنين بين الوفدين التركي والأمريكي في بروكسل على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) تم تداول صورة اقتطعت من سياقها وأثارت جدلا واسعا.

فقد انتشرت صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدو فيها وكأنه ينحني أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولقيت الصورة رواجا واسعا في الكثير من وسائل الإعلام التركية ومنصات التواصل العربية.

غير أن مقطع الفيديو الذي تم التقاط الصورة منه يوضح أن الرئيس بايدن جاء ليسلم على أردوغان الذي كان جالسا، والتقطت الصورة قبل أن يقوم أردوغان ليصافح بايدن فبدا وكأنه ينحني أمامه.

الرئيس الأمريكي جو #بايدن يتقدم لتحية الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان في أول لقاء بينهما pic.twitter.com/MmJYiooxjp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 14, 2021

وكان بايدن قد قال في مؤتمر صحفي إنه أجرى لقاء “مثمرا وإيجابيا” مع الرئيس التركي، لمناقشة كيفية المضي قدما في عدد من القضايا.

وأضاف أن فريقه وفريق الرئيس التركي سيعملان معا الآن على تحديد تفاصيل ما اتفقا عليه، وتابع “أنا واثق من أننا سنحرز تقدما حقيقيا” في العلاقات.

وصرح أردوغان عقب أول اجتماع له مع بايدن منذ توليه السلطة، بأنهما بحثا مسألة شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400)، وبرنامج الطائرات الحربية الأمريكية (إف-35)، وكلا الأمرين سببا توترا في العلاقات بين واشنطن وأنقرة في السنوات القليلة الماضية.

وعقب اللقاء بين الرئيسين، بدأ اجتماع بين وفدي البلدين استغرق 40 دقيقة، وجرى داخل مقر حلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.