البث الحي
الأخبار|تركيا

صورة لأردوغان مع بايدن تثير جدلا واسعا.. ما حقيقتها؟ (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار) ونظيره الأمريكي جو بايدن (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار) ونظيره الأمريكي جو بايدن (رويترز)
15/6/2021-|آخر تحديث: 15/6/202110:52 AM (مكة المكرمة)

قبيل اجتماع عقد أمس الإثنين بين الوفدين التركي والأمريكي في بروكسل على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) تم تداول صورة اقتطعت من سياقها وأثارت جدلا واسعا.

فقد انتشرت صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدو فيها وكأنه ينحني أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولقيت الصورة رواجا واسعا في الكثير من وسائل الإعلام التركية ومنصات التواصل العربية.

غير أن مقطع الفيديو الذي تم التقاط الصورة منه يوضح أن الرئيس بايدن جاء ليسلم على أردوغان الذي كان جالسا، والتقطت الصورة قبل أن يقوم أردوغان ليصافح بايدن فبدا وكأنه ينحني أمامه.

وكان بايدن قد قال في مؤتمر صحفي إنه أجرى لقاء “مثمرا وإيجابيا” مع الرئيس التركي، لمناقشة كيفية المضي قدما في عدد من القضايا.

وأضاف أن فريقه وفريق الرئيس التركي سيعملان معا الآن على تحديد تفاصيل ما اتفقا عليه، وتابع “أنا واثق من أننا سنحرز تقدما حقيقيا” في العلاقات.

وصرح أردوغان عقب أول اجتماع له مع بايدن منذ توليه السلطة، بأنهما بحثا مسألة شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400)، وبرنامج الطائرات الحربية الأمريكية (إف-35)، وكلا الأمرين سببا توترا في العلاقات بين واشنطن وأنقرة في السنوات القليلة الماضية.

وعقب اللقاء بين الرئيسين، بدأ اجتماع بين وفدي البلدين استغرق 40 دقيقة، وجرى داخل مقر حلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد: لهذا السبب يحرص الاحتلال على تنظيم مسيرة الأعلام في القدس (فيديو)

الهدمي: مسيرة الأعلام تعتبر جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني (روينرز)

خيارات الحكومة السودانية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.. بين القرارات المؤلمة وآمال الانتعاش (فيديو)

الحكومة أعلنت السودانية عن تحرير أسعار البنزين والديزل بالكامل

ما الذي يمكن أن يقدمه الدعم العربي لمصر والسودان بشأن سد النهضة؟ وما دور مجلس الأمن؟ (فيديو)

سد النهضة الإثيوبي في مراحله الأخيرة (غيتي)

استقالة نائب رئيس الأركان الكندي بسبب لعبه الغولف مع جنرال قيد التحقيق

اهتزت ثقة الكنديين بجيشهم بسبب سلسلة تحقيقات تجري مع ضباط رفيعي المستوى بشبهة ضلوعهم في &#34;سوء سلوك جنسي&#34; (رويترز)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا