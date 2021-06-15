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بعد اللقاح.. أسترازينيكا تتعرض لانتكاسة في تطوير علاج ضد فيروس كورونا

دول عديدة أوقفت استخدام لقاح شركة أسترازينيكا ضد فيروس كورونا (غيتي)
دول عديدة أوقفت استخدام لقاح شركة أسترازينيكا ضد فيروس كورونا (غيتي)
15/6/2021-|آخر تحديث: 15/6/202104:51 PM (مكة المكرمة)

أعلنت شركة أسترازينيكا السويدية البريطانية للأدوية اليوم الثلاثاء تعرضها لانتكاسة في تطوير علاج ضد فيروس كورونا لم تثبت، فعاليته على الأشخاص المعرضين للفيروس.

وذكرت (بلومبرغ) أن الدراسة التي تحمل اسم (ستورم تشيزر) بحثت فيما إذا كان من الممكن أن تحمي تركيبة الأجسام المضادة طويلة المفعول، الأشخاص الذين كانوا معرضين لفيروس كورونا في أماكن مثل دور الرعاية.

ويعتمد العقار على العلاج عبر الأجسام المضادة، واسمه (أي زد دي 7742) والهدف منه الوقاية من المرض وعلاجه.

وقالت شركة أسترازينيكا في بيان “لم تحقق التجربة الهدف الأساسي المتمثل في منع ظهور إصابات بكوفيد-19 مصحوبة بأعراض بعد التعرض للفيروس”.

وكان العقار في المرحلة الثالثة من التطوير، أي في التجارب السريرية واسعة النطاق من أجل اختبار سلامته وفعاليته.

وشارك في التجربة ألف و121 من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً ولم يتلقوا اللقاح وخالطوا مصابا خلال الأيام الثمانية السابقة.

وتمكن العقار من تقليل خطر الإصابة بالفيروس المصحوبة بالأعراض لكن بنسبة 33% فقط.

وتتواصل التجارب من أجل تقييم تأثير العقار على المرضى قبل التعرض للفيروس وعلى أولئك الذين أصيبوا به مع أعراض حادة.

العلاج الذي كانت تصنعه الشركة، تموله الحكومة الأمريكية التي أبرمت بالمقابل اتفاقا مع الشركة للحصول على 700 ألف جرعة منه هذا العام.

ويبلغ إجمالي قيمة الاتفاقيات الموقعة مع الولايات المتحدة لتطوير العلاج والحصول على الجرعات في عام 2021 حوالي 726 مليون دولار.

وأشارت أسترازينيكا في بيانها إلى أن المحادثات جارية “حول المراحل التالية مع الحكومة الأمريكية”.

ولا تزال أسترازينيكا تواجه مشكلات بشأن لقاحها ضد فيروس كورونا الذي أوقفت عدة دول أوربية استخدامه بعد رصد حالات نادرة تتعلق بتجلط الدم لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم به.

وقال مسؤول رفيع في وكالة الأدوية الأوربية يوم الأحد إنه سيكون من الأفضل وقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا لجميع الفئات العمرية عند توفر لقاحات أخرى.

وفي الوقت نفسه، أظهرت دراسة نشرتها الإثنين السلطات الصحية البريطانية أن جرعتين من لقاحي فايز/بايونتيك وأسترازينيكا/أكسفورد تحولان دون دخول المستشفى بنسبة تفوق 90% بعد الإصابة بالمتحورة دلتا لفيروس كورونا التي ظهرت أولا في الهند.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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