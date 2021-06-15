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بسبب خلاف على وضع الكمامة.. زبون يقتل عاملا في أحد المتاجر

حارس المتجر أُصيب في الحادث (مواقع التواصل)
حارس المتجر أُصيب في الحادث (مواقع التواصل)
15/6/2021-|آخر تحديث: 15/6/202111:31 AM (مكة المكرمة)

قُتل عامل في متجر بولاية جورجيا الأمريكية، برصاص أحد الزبائن أمس الإثنين بسبب خلاف على وضع الكمامة وذلك قبل إصابة المسلح في تبادل لإطلاق النار مع حارس المتجر.

وقالت (ميلودي مادوكس) قائدة شرطة مقاطعة (ديكالب) بولاية جورجيا الأمريكية إن حارس المتجر أُصيب في الحادث الذي وقع في متجر (بيج بير) بمقاطعة ديكالب.

وقالت “حدث ذلك بسبب كمامة، لا أعرف إذا كانوا يضعونها أم لا”.

وكان هناك عدة أشخاص بالمتجر عندما نشب الخلاف على وضع الكمامة ليقوم المسلح بإشهار سلاحه وإطلاق النار على العامل.

وقالت قائدة شرطة مقاطعة ديكالب بولاية جورجيا، إن حارس الأمن فتح النار عليه وأصابه.

ويمكن أن تطلب الشركات والمتاجر وغيرها من الأعمال في ولاية جورجيا من العملاء وضع الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا لكن يُحظر عليها إلزامهم بذلك، وفقا لأوامر تنفيذية أصدرها حاكم الولاية الجمهوري براين كيمب.

ولم تكشف مادوكس عن أي أسماء لأشخاص، وقالت إن الثلاثة نُقلوا على الفور إلى المستشفى حيث يرقد الحارس في حالة مستقرة بعد إصابته برصاصتين.

لكن مكتب التحقيقات في جورجيا، حدد في وقت لاحق أن المشتبه به هو (فيكتور لي تاكر) البالغ من العمر 30 عاما.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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