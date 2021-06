بسبب خلاف على وضع الكمامة.. زبون يقتل عاملا في أحد المتاجر

قُتل عامل في متجر بولاية جورجيا الأمريكية، برصاص أحد الزبائن أمس الإثنين بسبب خلاف على وضع الكمامة وذلك قبل إصابة المسلح في تبادل لإطلاق النار مع حارس المتجر.

وقالت (ميلودي مادوكس) قائدة شرطة مقاطعة (ديكالب) بولاية جورجيا الأمريكية إن حارس المتجر أُصيب في الحادث الذي وقع في متجر (بيج بير) بمقاطعة ديكالب.

وقالت “حدث ذلك بسبب كمامة، لا أعرف إذا كانوا يضعونها أم لا”.

The GBI continues an investigation into an officer involved shooting incident in DeKalb County. Victor Lee Tucker, 30, got into an argument w/ a female cashier & shot her. A DeKalb County Sheriff’s Office deputy attempted to intervene while working off-duty. pic.twitter.com/I8xxYpMjxO

— GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) June 14, 2021