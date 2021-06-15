بسبب خلاف على وضع الكمامة.. زبون يقتل عاملا في أحد المتاجر

قُتل عامل في متجر بولاية جورجيا الأمريكية، برصاص أحد الزبائن أمس الإثنين بسبب خلاف على وضع الكمامة وذلك قبل إصابة المسلح في تبادل لإطلاق النار مع حارس المتجر.

وقالت (ميلودي مادوكس) قائدة شرطة مقاطعة (ديكالب) بولاية جورجيا الأمريكية إن حارس المتجر أُصيب في الحادث الذي وقع في متجر (بيج بير) بمقاطعة ديكالب.

وقالت “حدث ذلك بسبب كمامة، لا أعرف إذا كانوا يضعونها أم لا”.

The GBI continues an investigation into an officer involved shooting incident in DeKalb County. Victor Lee Tucker, 30, got into an argument w/ a female cashier & shot her. A DeKalb County Sheriff’s Office deputy attempted to intervene while working off-duty. pic.twitter.com/I8xxYpMjxO — GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) June 14, 2021

وكان هناك عدة أشخاص بالمتجر عندما نشب الخلاف على وضع الكمامة ليقوم المسلح بإشهار سلاحه وإطلاق النار على العامل.

وقالت قائدة شرطة مقاطعة ديكالب بولاية جورجيا، إن حارس الأمن فتح النار عليه وأصابه.

The deputy & Tucker exchanged gunfire and were both wounded. The cashier later died. A second cashier was grazed by a bullet.



Here’s the full release:

https://t.co/IMVbsxKoZA — GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) June 14, 2021

ويمكن أن تطلب الشركات والمتاجر وغيرها من الأعمال في ولاية جورجيا من العملاء وضع الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا لكن يُحظر عليها إلزامهم بذلك، وفقا لأوامر تنفيذية أصدرها حاكم الولاية الجمهوري براين كيمب.

ولم تكشف مادوكس عن أي أسماء لأشخاص، وقالت إن الثلاثة نُقلوا على الفور إلى المستشفى حيث يرقد الحارس في حالة مستقرة بعد إصابته برصاصتين.

لكن مكتب التحقيقات في جورجيا، حدد في وقت لاحق أن المشتبه به هو (فيكتور لي تاكر) البالغ من العمر 30 عاما.