الموافقة على عقار لعلاج ألزهايمر رغم الشكوك.. تفاصيل علمية وشاملة (فيديو)

أثارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عاصفة من الجدل بعدما وافقت على عقار جديد لمرض ألزهايمر عبر منحه الموافقة متجاهلة توصية اللجنة الاستشارية الخارجية لإدارة الغذاء والدواء برفضه.

وردا على تساؤلات برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر حول هذا الأمر، قال استشاري المخ والأعصاب والأستاذ المساعد بمعهد الأمراض العصبية في ميامي الدكتور فوزي أبو خليل إن ذلك يتم عند التوصل إلى دليل علمي إيجابي خلال الدراسة ينعكس على المريض.

وأوضح أن الموافقة العاجلة يتم منحها للعديد من الأدوية كأدوية السرطان والإيدز ومرض التصلب المتعدد، وهي تعني “الإنتاج المعجل للدواء” مشيرا إلى أن ذلك حدث من قبل في دواء للسرطان عندما ثبت أن الدواء يقلل من حجم الورم.

وكشف الدكتور فوزي أبو خليل أن العقار الجديد ثبت أنه يقلل من تكوين لويحات (بيتا أميلويد) في المرضى الذين يعانون من المرحلة المبكرة من مرض ألزهايمر بنسبة 30%.

وأوضح أن (أميلويد بيتا) هو البروتينات السامة التي تتجمع لتشكل لويحات في أدمغة مرضى ألزهايمر وهذه اللويحات هي المحفز الأساسي لعلامات وأعراض داء ألزهايمر.

وبالنسبة لفائدة ذلك الأمر في علاج مرض ألزهايمر، تساءل الدكتور فوزي عن انعكاس هذه النسبة من ناحية عملية على المرضى من حيث حدوث تحسن في الذاكرة والإدراك، مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى دراسات، ولهذا السبب تشكك البعض وانتقد القرار.

وقال إنه أجريت دراستان بدأت الأولى عام 2011، وبدأت دراسة ثانية امتدت 4 سنوات من عام 2015 إلى 2019، وتضمنت دراستين، أثبتت إحداهما تحسن في حالة الإدراك لدى المرضى، في حين لم تثبت الأخرى ذلك.

وبدأت التجربة بجرعة أعلى والأخرى بدأت بجرعة أقل وتمت زيادتها لاحقًا وتوقفت كلتا التجربتين في وقت مبكر، ولم تجد تجربة الجرعة المنخفضة أي نتائج في حين وجدت تجربة الجرعات الأعلى فوائد متواضعة في الحفاظ على الأداء العقلي.

لكن التجربة لم تتضمن عددا كافيا من المرضى لإثبات أن هذه الفوائد كانت بسبب الدواء وليس عن طريق الصدفة، فدمج الباحثون البيانات من المرضى الذين تلقوا جرعة عالية من في كلا التجربتين ووجدوا تحسنًا في الأداء العقلي.

وأثارت استقالة مستشار لجنة الغذاء والدواء الأمريكية دايفيد نورمان احتجاجا على قرار منح الموافقة العاجلة ضجة كبيرة في المجتمع العلمي. وعلق الدكتور أبو خليل على هذا القرار قائلا “يوجد عدة أسباب وراء هذا التشكيك الكبير في القرار”.

وأوضح أن أهمها هو قرار الشركة المصنعة بإيقاف التجارب على الدواء بنهاية عام 2019 بسبب عدم وجود نتائج تثبت التحسن من الناحية العملية على المرضى على الرغم من تقليل نسبة البروتين السام في المخ.

ولكن بعد عدة شهور أعادت الشركة دراسة المعطيات في المرحلة الثالثة وكان هناك معطيات جديدة تثبت أن أحد الدراستين رصدت تحسنا، وقال إنه في مثل هذه الحالات وعند منح الموافقات المعجلة يتم أحيانا الاحتكام إلى مرجعية المقياس المادي لشركات الأدوية والاعتبارات المالية والاقتصادية.

