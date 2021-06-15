البث الحي
الأخبار

القضاء الإسباني يصدر حكمه بحق شاب أكل والدته.. ما القصة؟

المتهم بقتل والدته مع كلبه (مواقع التواصل)
المتهم بقتل والدته مع كلبه (مواقع التواصل)
15/6/2021

قررت محكمة في مدريد، اليوم الثلاثاء، سجن رجل إسباني 15 عاماً وخمسة أشهر لقتله والدته خنقاً وتناول أجزاء من جسدها بعدما قطعه إلى أشلاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن الرجل الذي أطلِق عليه لقب “آكل لحوم البشر في فينتاس”، وهو اسم حي في مدريد عثرت فيه الشرطة على أشلاء الأم، كان بكامل “قدراته العقلية عند حدوث الوقائع” بين 21 من يناير/كانون الثاني و21 من فبراير/شباط 2019، وأكدت أنه سيمضي عقوبته في السجن.

وأوضحت المحكمة أنها قررت سجن ألبرت إس جي 15 عاماً لإدانته بـ”القتل مع ظروف مشددة للارتباط الأسري”، بالإضافة إلى الحبس لمدة خمسة أشهر لـ”تدنيسه الجثة”، إذ ذبح الرجل أمه ثم “أكل جثتها لمدة 15 يوماً على الأقل”.

وكان ألبرت الذي كان يبلغ من العمر 26 عاما حين وقوع الجريمة قد تشاجر مع والدته البالغة 69 عاماً في مطلع العام 2019 في الشقة التي كانا يقطنانها في حي لاس فينتاس، المشهور بحلبات مصارعة الثيران التي يضمها.

وأوضحت النيابة في لائحة الاتهام أنه خنقها ثم جرّ جسدها إلى غرفته حيث قطّعها بمنشار وسكاكين مطبخ “لإخفائها”.

وأضافت “بعد تقطيع الجثة إلى أشلاء، كان المتهم يتغذى من حين إلى أخر ببقايا الجثة ويخزن القطع الأخرى في أوعية بلاستيكية عدة في الشقة وفي الثلاجة”. كذلك وضع أشلاء أخرى في أكياس قمامة وألقى بها بعيداً.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن شرطيا أدلى بشهادته أثناء المحاكمة روى أنه عندما دخل الشقة، أكد المتهم أنه أكل بعض القطع نيئة وطبخ البعض الآخر وأعطى بعضاً لكلبه.

وأوقف الرجل في فبراير/ شباط 2019 بينما كانت الشرطة تبحث عن والدته التي أبلغت إحدى صديقاتها بأنها مفقودة.

وخلافاً لما حاول الدفاع إثباته أثناء المحاكمة، قضت المحكمة بعدم وجود “دليل” على أن المتهم لم يكن يتمتع بكامل قواه العقلية.

بالإضافة إلى عقوبة السجن هذه، سيتعين على الرجل دفع تعويض مقداره 60 ألف يورو لشقيقه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

“تخيلت أنني أفرغ مسدسا في رأس شخص أبيض”.. طبيبة نفسية تثير ضجة كبرى بأمريكا

قالت طبيبة نفسية خلال محاضرة في كلية الطب بجامعة أمريكية إنها تخيلت أنها تطلق النار على أشخاص بيض، مما دفع الجامعة لاحقًا إلى تقييد الوصول عبر الإنترنت إلى حديثها المليء بالشتائم والعبارات البذيئة.

7/6/2021
المزيد من الأخبار

قوات الاحتلال تعتدي على مقدسيين رفعوا علم فلسطين خلال مرور “مسيرة الأعلام” (فيديو)

شرطي إسرائيلي يأخذ بالقوة علمًا فلسطينيًا من امرأة أثناء مرور مسيرة الأعلام الإسرائيلية (رويترز)

الرئيس التونسي يبحث مع رؤساء حكومات سابقين الأزمة السياسية (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد بحث مع رؤساء حكومات سابقين الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد (مواقع التواصل الاجتماعي)

ألمانيا تطلق برنامجا لإعداد أئمة محليين.. ما القصة؟

سيدات مسلمات أمام أحد المراكز الإسلامية في مدينة برلين ( غيتي أرشيف)

قافلة مساعدات تركية تعبر إلى غزة بتنسيق مع مصر

تم إرسال ألعاب وأدوات قرطاسية تبرعت بها وزارة التربية التركية (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا