أمريكا توقف استيراد الكلاب من 113 دولة بينها السعودية والأردن‭ ‬

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الإثنين، إنها ستوقف مؤقتا اعتبارا من 14 يوليو/تموز القادم استيراد الكلاب من 113 دولة مصنفة عالية الخطورة فيما يتصل بداء الكلب من بينها السعودية والأردن.

ويقضي القرار بوقف استيراد جميع الكلاب بما في ذلك الجراء وكلاب الترويح عن النفس والكلاب التي خرجت من الولايات المتحدة وتعود إليها من الدول عالية الخطورة.

ويشمل القرار أيضا الكلاب القادمة من دول أخرى لكنها قضت الأشهر الستة السابقة في دول عالية الخطورة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن من بين الدول التي شملها القرار روسيا والصين والهند والبرازيل وبيرو وكينيا والسلفادور وغواتيمالا وروسيا البيضاء وأفغانستان وباكستان والسعودية والأردن.

وقالت إيميلي براتشي، مسؤولة الطب البيطري في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الكثير من برامج تطعيم الكلاب في العالم أوقفت خلال جائحة فيروس كورونا. وأشارت إلى عدد متزايد من الإصابات بداء الكلب في هايتي وبيرو نتيجة وقف برامج تطعيم الكلاب.

وفي مايو/أيار 2019 أوقفت السلطات البيطرية الأمريكية استيراد الكلاب من مصر خشية إصابتها بداء الكلب(السعار)، وذلك بعد ظهور حالات مصابة بالمرض جاءت من مصر.