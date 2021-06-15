دول أوربية تُبدي مخاوف حقيقية من تفشي السلالة الهندية من كورونا

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، اليوم الثلاثاء، إن من 2 إلى 4 % من الاختبارات الحالية في فرنسا تتوافق مع سلالة دلتا التي تمثل أخطرمتحورات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فيران أن هذه النسبة تبدو بسيطة في الوقت الحالي، لكن هناك أخطار حقيقية مرتبطة بانتشار السلالة ليس في فرنسا فقط، ولكن في باقي دول أوربا، مشيرا إلى أن بريطانيا سجلت خلال الأسابيع القليلة الماضية إصابات قياسية بهذه السلالة.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أنه “على الرغم من أن حملة التطعيم المتقدمة بصورة كبيرة في بريطانيا، وبالنظر إلى الأرقام المسجلة، فإن ذلك يعني أنه على المواطنين في فرنسا وباقي دول أوربا، اتخاذ مزيد من الحيطة والحذروعدم التراخي مع هذه السلالة الفتاكة”.

يشار إلى أن سلالة دلتا السريعة الانتشار تسببت في ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في بريطانيا مجددا، ما دفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الإثنين، إلى التراجع عن إلغاء جميع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا لمدة أربعة أسابيع إضافية بسبب ارتفاع حالات الاصابة بالسلالة الهندية.

وكان من المفترض رفع آخر القيود بحلول الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بحيث تنتهي جميع القيود على التجمعات العائلية والاجتماعية، بما في ذلك الأفراح والمناسبات العائلية الكبيرة.

جونسون: السلالة الجديدة من الفيروس أسرع انتشارا من السلالة الأصلية بنسبة 70% (رويترز)

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن مراجعة ستجرى بعد أسبوعين، وإنه واثق أنه لن تكون هناك حاجة لتمديد العمل بالقيود أكثر من 4 أسابيع.

وحذر العلماء الذين يقدمون الاستشارة الصحية للحكومة، من تزايد أعداد المواطنين الذين يحتاجون إلى دخول المستشفيات، لو نفذت المرحلة الرابعة من تخفيف القيود، التي كانت مقررة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وأظهرت دراسة أسكتلندية أن سلالة دلتا من فيروس كورونا تزيد مخاطر دخول المرضى المستشفيات مرتين بالمقارنة مع السلالة السابقة السائدة في بريطانيا، وأن جرعتين من اللقاح قد تشكلان حماية قوية ضدها.

وكشفت الدراسة عن وجود دلائل مبكرة أظهرت أن حماية اللقاحات من الإصابة بالسلالة دلتا، التي اكتشفت لأول مرة في الهند، قد تكون أقل من فاعليتها ضد السلالة “ألفا” التي ظهرت لأول مرة في كنت بجنوب شرق إنجلترا.

وشملت الدراسة التي نشرت في رسالة بحثية لدورية “لانسيت” الطبية 19543 حالة إصابة و377 حالة تلقت العلاج في مستشفى من بين سكان اسكتلندا البالغ عددهم 5.4 مليون نسمة و7723 حالة إصابة و134 حالة تلقت العلاج في مستشفى كلها من حالات إصابة بالسلالة دلتا.