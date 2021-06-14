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وفاة رجل تزوج 39 امرأة ورب عائلة من بين الأكبر في العالم (صور)

زيونا كان له 39 زوجة و94 من الأبناء ويوصف بأنه رب أكبر أسرة في العالم (رويترز)
زيونا كان له 39 زوجة و94 من الأبناء ويوصف بأنه رب أكبر أسرة في العالم (رويترز)
14/6/2021

قال رئيس وزراء ولاية ميزورام الهندية إن رجلا يبلغ من العمر 76 عاما وله 39 زوجة و94 من الأبناء، ويوصف بأنه رب أكبر أسرة في العالم توفي أمس الأحد في شمال شرق البلاد.

وأضاف المسؤول الهندي أن الرجل يُدعى زيونا تشانا ويرأس طائفة مسيحية محلية تسمح بتعدد الزوجات.

وأفادت وكالة “برس ترست” الهندية أن تشانا توفي في المستشفى. وكان يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وكتب رئيس وزراء الولاية على تويتر أن ميزورام ودعت تشانا “بقلب مثقل” بالحزن.

ويبلغ العدد الإجمالي لأفراد أسرة تشانا 167 فردا وهي الأسرة الأكبر على مستوى العالم وفقا لما تقوله وسائل إعلام محلية، لكن هذا يتوقف على ما إذا كان العدد يشمل أحفاد زيونا البالغ عددهم 33 حفيدا.

زيونا تشانا رأس طائفة مسيحية محلية تسمح بتعدد الزوجات (رويترز ـ أرشيف)

وكان زيونا يعيش مع أسرته في بيت من أربعة طوابق باللون الزهري ويضم حوالي 100 غرفة في قرية نائية في ميزورام والتي أصبحت مزارا سياحيا بفضله، حسبما قال رئيس حكومة الولاية.

كان زيونا يعيش مع أسرته في بيت من أربعة طوابق (رويترز)

وتُعرف الطائفة باسم “تشانا” وأسسها والد زيونا عام 1942 وتضم في عضويتها مئات الأسر. وعقد زيونا قرانه على زوجته الأولى وهو في سن 17 عاما ويقول إنه تزوج ذات مرة 10 نساء في عام واحد.

وكانت الزوجات يتقاسمن مهجعا قريبا من غرفة النوم الخاصة بزيونا، ويقول السكان المحليون إنه يفضل وجود سبعة أو ثمانية منهن إلى جانبه طوال الوقت.

بعض زوجات زيونا (رويترز)

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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