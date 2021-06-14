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كورونا.. الكويت تعلن ظهور إصابات بـ”المتحور الهندي”

ظهور حالات إصابة بالمتحور دلتا في الكويت (غيتي)
ظهور حالات إصابة بالمتحور دلتا في الكويت (غيتي)
14/6/2021

أعلنت الكويت، اليوم الإثنين، ظهور إصابات بـ”المتحور الهندي” لفيروس كورونا، للمرة الأولى في البلاد.

جاء ذلك في تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبد الله السند، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

وقال السند “تأكدت إصابة بعض الحالات في الكويت (لم يحدد عددها) بالمتحور دلتا المعروف باسم (المتحور الهندي) من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني”.

وأضاف “تُجري وزارة الصحة الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في الكويت”.

وأوضح أن “المتحور الهندي لفيروس كورونا قد رُصِد في أكثر من 62 دولة في العالم حتى الآن”، داعيا المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتعامل مع مختلف الأنماط الناتجة عن تحورات الفيروس.

وأثار المتحور “دلتا” شديد العدوى من فيروس كورونا -والذي ظهر للمرة الأولى في الهند- ضجة عالمية كبرى مع تزايد المخاوف من انتشاره.

وفي 24 من أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السلطات الكويتية تعليق الرحلات الجوية التجارية مع الهند في إطار الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ومؤخرا، شهدت الكويت ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا حيث بلغت إجمالا -حتى أمس الأحد- 327 ألفا و963 إصابة بالفيروس بينها 1820 وفاة و310 ألفا و95 حالة تعاف.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى اللحظة، 176 مليونًا و796 ألفًا و990 شخصًا، وأودى بحياة 3 ملايين و821 ألفًا و36 نسمة، في حين تعافت 160 مليونًا و863 ألفًا و843 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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