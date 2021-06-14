البث الحي
الأخبار|فلسطين

دكوا الخيام وقطعوا الكهرباء.. إسرائيل تحول حياة عائلات بدوية فلسطينية لجحيم (فيديو)

قوات الاحتلال هدمت البيوت واستولت على الكثير من المتعلقات (الجزيرة مباشر)
قوات الاحتلال هدمت البيوت واستولت على الكثير من المتعلقات (الجزيرة مباشر)
14/6/2021-|آخر تحديث: 14/6/202103:27 PM (مكة المكرمة)

رغم هدم قوات الاحتلال لخيامهم وقطع الكهرباء عن مناطقهم اجتمعت عائلات فلسطينية بدوية تعيش بالقرب من قرية الطيبة شرق مدينة رام الله على رسالة واحدة “لن نرحل، هذه أرضنا ولن نتركها”.

ورصدت الجزيرة مباشر معاناة هذه العائلات الذين قالوا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تأتي في كل مرة وتهدم كل شيء بالمخيم ثم يذهبون، وهذه المرة جاءت القوات من دون سابق إنذار وأخذوا بيوتهم التي بنوها بالصفيح بالإضافة إلى خزان المياه وأغراض أخرى كثيرة وهم الآن يسكنون في العراء.

تقول إحدى السيدات “لجأنا لهذه الخيمة وكل أغراضنا في العراء، والقوات لا تسمح لنا بالبناء وإذا بنينا اليوم سيهدمون ما نبنيه غدًا، وأخذوا كل شيء حتى خلايا الطاقة الشمسية التي كنا نستخدمها لتشغيل الأجهزة المنزلية”.

وأضافت “أخذوا جميع الأسلاك ولم تعد الثلاجات تعمل وهذا يتسبب في خراب ما ننتجه من زبدة وألبان، وأناشد كل المؤسسات أن يأتوا لمساعدتنا فليس لدينا مصدر رزق سوى تلك الأغنام وما ننتجه من ألبانها”.

وقالت أخرى “يريد الاحتلال ترحيلنا من أرضنا ولكن أين سنذهب؟ كنا قبل ذلك في المعرجات (شرق رام الله) ورحلونا وفي كل مكان نجد مضايقات وترحيلًا ولكننا لن نرحل أبدًا وكل مرة يهدمون بيوتنا سنبنيها وأنا قلت لهم ذلك اليوم”.

وأضافت “هناك كذلك هجمات المستوطنين الذين يأتون ويضيقون علينا في كل الأوقات ويسببون رعبًا لأطفالنا عندما يتجولون ليلًا بين الخيام وشكونا في أكثر من وسيلة إعلامية دون فائدة ونريد جهات تدعم صمودنا في هذه المنطقة”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

هل هو الأكثر خطورة؟ خبير فيروسات يكشف حقائق مهمة عن المتحور دلتا (فيديو)

مريضان بالفيروس يتشاركان سريرا واحدا في مستشفى بالهند (رويترز)

“الدحيح” يرد على الاتهامات الموجهة له بالتطبيع مع إسرائيل

اليوتيوبر المصري أحمد الغندور (الجزيرة)

“ظللت في فمه المغلق وحولي الظلام”.. 40 ثانية تحدد مصير صياد قبل أن يبتلعه حوت

حوت يلتقط صيادا ويبقية في فمه نحو 40 ثانية ثم يبصقه إلى البحر (مواقع التواصل)

“صفعوه وأذلوه وقصوا لحيته”.. اعتداء وحشي على شيخ كبير من مسلمي الهند (فيديو)

عبد الصمد سيفي هاجمه متطرفون هندوس وأجبروه على حلق لحيته (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا