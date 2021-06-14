دكوا الخيام وقطعوا الكهرباء.. إسرائيل تحول حياة عائلات بدوية فلسطينية لجحيم (فيديو)

رغم هدم قوات الاحتلال لخيامهم وقطع الكهرباء عن مناطقهم اجتمعت عائلات فلسطينية بدوية تعيش بالقرب من قرية الطيبة شرق مدينة رام الله على رسالة واحدة “لن نرحل، هذه أرضنا ولن نتركها”.

ورصدت الجزيرة مباشر معاناة هذه العائلات الذين قالوا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تأتي في كل مرة وتهدم كل شيء بالمخيم ثم يذهبون، وهذه المرة جاءت القوات من دون سابق إنذار وأخذوا بيوتهم التي بنوها بالصفيح بالإضافة إلى خزان المياه وأغراض أخرى كثيرة وهم الآن يسكنون في العراء.

تقول إحدى السيدات “لجأنا لهذه الخيمة وكل أغراضنا في العراء، والقوات لا تسمح لنا بالبناء وإذا بنينا اليوم سيهدمون ما نبنيه غدًا، وأخذوا كل شيء حتى خلايا الطاقة الشمسية التي كنا نستخدمها لتشغيل الأجهزة المنزلية”.

اجتمعوا على كلمة واحدة.. "لن نرحل هذه أرضنا ولن نتركها"#شاهد | هدموا الخيام وقطعوا الكهرباء.. قوات الاحتلال تحول حياة عائلات بدوية فلسطينية إلى جحيم المكان: قرب قرية الطيبة شرق رام الله pic.twitter.com/8VoFJU7W96 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 13, 2021

وأضافت “أخذوا جميع الأسلاك ولم تعد الثلاجات تعمل وهذا يتسبب في خراب ما ننتجه من زبدة وألبان، وأناشد كل المؤسسات أن يأتوا لمساعدتنا فليس لدينا مصدر رزق سوى تلك الأغنام وما ننتجه من ألبانها”.

وقالت أخرى “يريد الاحتلال ترحيلنا من أرضنا ولكن أين سنذهب؟ كنا قبل ذلك في المعرجات (شرق رام الله) ورحلونا وفي كل مكان نجد مضايقات وترحيلًا ولكننا لن نرحل أبدًا وكل مرة يهدمون بيوتنا سنبنيها وأنا قلت لهم ذلك اليوم”.

وأضافت “هناك كذلك هجمات المستوطنين الذين يأتون ويضيقون علينا في كل الأوقات ويسببون رعبًا لأطفالنا عندما يتجولون ليلًا بين الخيام وشكونا في أكثر من وسيلة إعلامية دون فائدة ونريد جهات تدعم صمودنا في هذه المنطقة”.