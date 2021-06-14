قطر.. اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني تدشّن شعار العام (فيديو)

دشّنت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم لوطني لدولة قطر شعار اليوم الوطني للعام الحالي.

وكانت اللجنة قد أعلنت عن إطلاق شعار اليوم الوطني، الخميس الماضي، وقالت إنها ارتأت إعلانه خلال شهر يونيو/حزيران هذا العام، على خلاف المعتاد بإعلانه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام وذلك “لما يحمله الشعار من معانٍ وقيم راسخة وجذور ممتدة للقطريين عبر التاريخ” وفق ما نشرته صحف محلية.

وتحتفل دولة قطر في 18 من ديسمبر/كانون الأول من كل عام بذكرى اليوم الوطني وذلك إحياء لذكرى مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني (1826-1913) الذي أصبحت قطر في ظل زعامته كيانا متماسكا وبلدا موحدا مستقلا.

اللجنة المنظمة لاحتفالات #اليوم_الوطني لدولة #قطر تبث الإعلان الترويجي الخاص بإطلاق شعار اليوم الوطني 2021. pic.twitter.com/9eQtK4gdC1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 10, 2021

ويتميز اليوم الوطني لقطر بتنظيم عرض عسكري كبير بكورنيش الدوحة يحضره أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكبار الضيوف إلى جانب المواطنين والمقيمين.

وخلال العرض تتقدم التشكيلات العسكرية المختلفة أمام المنصة الرسمية، بينما تحلق الطائرات الحربية والمروحية في سماء الدوحة.

وبعد انتهاء العرض العسكري، تستأنف الاحتفالات حتى وقت متأخر من الليل، تقدم فيه مختلف المؤسسات الثقافية القطرية عروضا تخليدا لهذا اليوم.

وتعد أبرز مظاهر تلك الاحتفالات مهرجان تراثي كبير تحت اسم (درب الساعي)، علاوة على احتفالات (العرضة) التراثية، وتنتهي الاحتفالات بإطلاق الألعاب النارية والشهب الاصطناعية التي تنير سماء الدوحة.