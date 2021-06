“صفعوه وأذلوه وقصوا لحيته”.. اعتداء وحشي على شيخ كبير من مسلمي الهند (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول بكثافة على مواقع التواصل الاعتداء على مسن هندي مسلم من قبل بعض المتطرفين الهندوس في مدينة لوني بحي غازي أباد بولاية أوتار براديش شمالي الهند.

ويظهر الفيديو شابان يعذبان شيخًا كبيرًا في السن من خلال الضرب بعصا طويلة والصفع المتكرر قبل أن يقدم أحدهم على قص لحيته باستخدام سكين حاد بينما يرجوهما الشيخ أن يتركوه.

This video is viral from Loni, Ghaziabad, UP.

An old Muslim man was brutally beaten up, attackers chopped his beard and forced him to shave off his beard.

According to police, case was registered and main accused is in jail. pic.twitter.com/JKmMgLQfYh

— Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) June 13, 2021