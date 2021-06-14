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“صفعوه وأذلوه وقصوا لحيته”.. اعتداء وحشي على شيخ كبير من مسلمي الهند (فيديو)

عبد الصمد سيفي هاجمه متطرفون هندوس وأجبروه على حلق لحيته (مواقع التواصل)
عبد الصمد سيفي هاجمه متطرفون هندوس وأجبروه على حلق لحيته (مواقع التواصل)
14/6/2021-|آخر تحديث: 14/6/202111:01 AM (مكة المكرمة)

أظهر مقطع فيديو متداول بكثافة على مواقع التواصل الاعتداء على مسن هندي مسلم من قبل بعض المتطرفين الهندوس في مدينة لوني بحي غازي أباد بولاية أوتار براديش شمالي الهند.

ويظهر الفيديو شابان يعذبان شيخًا كبيرًا في السن من خلال الضرب بعصا طويلة والصفع المتكرر قبل أن يقدم أحدهم على قص لحيته باستخدام سكين حاد بينما يرجوهما الشيخ أن يتركوه.

وقال ناشطون إن الشيخ اسمه (عبد الصمد سيفي) وقد تعرض لهجوم من قبل بعض المتطرفين أثناء عودته من عمله حيث قام بعض المتطرفين بالاعتداء الوحشي عليه وأجبروه على حلق لحيته.

وفي تصريح له بعد الحادث قال الشيخ عبد الصمد إن 5 متطرفين هندوس هاجموه ووجهوا مسدسًا نحو رأسه ثم أجبروه على غناء أغنية خاصة بالديانة الهندوسية.

وقالت شرطة حيي غازي أباد في بيان الواقعة إنه تم تسجيل شكوى الضحية بالفعل على حدود مدينة لوني، وإن المتهم الرئيسي في حادث الاعتداء محتجز حاليًا، وسيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات في القضية وملاحقة المتهم الآخر.

وأصبح العنف ضد المسلمين والأقليات الأخرى يتكرر في الهند، مع ازدياد وتيرة خطابات الكراهية ضد المسلمين في البلاد خلال السنوات الأخيرة مع تولي حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم، السلطة عام 2014.

وكشفت منظمة (هيومن رايتس) في تقريرها لعام 2021 عن استمرار الهجمات في الهند ضد الأقليات -خاصة المسلمين- مع تقاعس السلطات عن اتخاذ إجراءات ضد قادة حزب (بهاراتيا جاناتا) وأنصاره الذين يشاركون في أعمال عنف ضد المسلمين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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