“صفعوه وأذلوه وقصوا لحيته”.. اعتداء وحشي على شيخ كبير من مسلمي الهند (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول بكثافة على مواقع التواصل الاعتداء على مسن هندي مسلم من قبل بعض المتطرفين الهندوس في مدينة لوني بحي غازي أباد بولاية أوتار براديش شمالي الهند.

ويظهر الفيديو شابان يعذبان شيخًا كبيرًا في السن من خلال الضرب بعصا طويلة والصفع المتكرر قبل أن يقدم أحدهم على قص لحيته باستخدام سكين حاد بينما يرجوهما الشيخ أن يتركوه.

This video is viral from Loni, Ghaziabad, UP. An old Muslim man was brutally beaten up, attackers chopped his beard and forced him to shave off his beard. According to police, case was registered and main accused is in jail. pic.twitter.com/JKmMgLQfYh — Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) June 13, 2021

وقال ناشطون إن الشيخ اسمه (عبد الصمد سيفي) وقد تعرض لهجوم من قبل بعض المتطرفين أثناء عودته من عمله حيث قام بعض المتطرفين بالاعتداء الوحشي عليه وأجبروه على حلق لحيته.

وفي تصريح له بعد الحادث قال الشيخ عبد الصمد إن 5 متطرفين هندوس هاجموه ووجهوا مسدسًا نحو رأسه ثم أجبروه على غناء أغنية خاصة بالديانة الهندوسية.

Statement of Abdul Samad Saifi. This old Muslim man was attacked by 5 Hindutva extremists in Loni, Ghaziabad. He alleges that attackers put gun on his head, he was forced to chant Jai Sri Ram and they brutally beaten him up and chopped off his beard. pic.twitter.com/GcnGeQJk4V — Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) June 14, 2021

وقالت شرطة حيي غازي أباد في بيان الواقعة إنه تم تسجيل شكوى الضحية بالفعل على حدود مدينة لوني، وإن المتهم الرئيسي في حادث الاعتداء محتجز حاليًا، وسيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات في القضية وملاحقة المتهم الآخر.

वीडियो वायरल के संबंध में पीड़ित की तहरीर पर पूर्व में ही अभियोग थाना लोनी बॉर्डर पर पंजीकृत है मुख्य अभियुक्त वर्तमान में जेल में निरुद्ध है अन्य अभियुक्त गण की शीघ्र गिरफ्तारी कर प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो बाईट CO लोनी 👇 pic.twitter.com/XRMG3zORAh — GHAZIABAD POLICE (@ghaziabadpolice) June 13, 2021

وأصبح العنف ضد المسلمين والأقليات الأخرى يتكرر في الهند، مع ازدياد وتيرة خطابات الكراهية ضد المسلمين في البلاد خلال السنوات الأخيرة مع تولي حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم، السلطة عام 2014.

وكشفت منظمة (هيومن رايتس) في تقريرها لعام 2021 عن استمرار الهجمات في الهند ضد الأقليات -خاصة المسلمين- مع تقاعس السلطات عن اتخاذ إجراءات ضد قادة حزب (بهاراتيا جاناتا) وأنصاره الذين يشاركون في أعمال عنف ضد المسلمين.