“سيدي الرئيس: هل أنت قاتل؟”.. مذيع أمريكي يباغت بوتين فكيف جاء رده؟ (فيديو)

“سيدي الرئيس هل أنت قاتل؟”.. هكذا باغت الصحفي الأمريكي كير سيمنونز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة يوم الجمعة الماضي على شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية.

وقال سيمونز “عندما سئل الرئيس (الأمريكي السابق دونالد) ترمب عنك قيل له إنك قاتل ولم ينكر ذلك، وعندما سئل الرئيس جو بايدن عما إذا كان يعتقد أنك قاتل قال أيضًا: نعم أعتقد ذلك. سيدي الرئيس هل أنت قاتل؟”.

ولم ينفِ بوتين أنه قاتل وإنما ضحك في سخرية ثم قال “خلال فترة حكمي اعتدت على الهجمات من جميع الزوايا والمناطق وتحت ذرائع وأسباب مختلفة وبمختلف درجات الشراسة ولا يفاجئني أي منها”.

وأضاف “أعتقد أن الهجوم من خلال هذه التصريحات القاسية هو مجرد انعكاس للثقافة الأمريكية بشكل عام، وبالنسبة لهذه المسميات فأنا لا أهتم بها حقًا”.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته شبكة (إن بي سي نيوز) قبل بث المقابلة الكاملة اليوم الإثنين، وصف بوتين بايدن بأنه “رجل محترف قضى فعليًا معظم عمره في السياسة” ما يجعله سياسيًا من نوع مختلف تمامًا عن الرئيس السابق دونالد ترمب.

وأضاف “آمل أن تكون هناك بعض المزايا وبعض العيوب، لكن لن تكون هناك أي تحركات قائمة على الاندفاع نيابة عن الرئيس الأمريكي الحالي”.

وعندما ذكر كير سيمونز خصومًا معينين لبوتين قُتلوا في السنوات الأخيرة، كان رد الرئيس الروسي أقل مرحًا إلى حد ما إذ قال إنهم أشخاص “عانوا وماتوا في أوقات مختلفة لأسباب مختلفة على أيدي أفراد مختلفين”.

Of course they’re happy with it. @NBCNews made Putin look like a charming world leader. They let him giggle when asked if he’s a murderer and tossed him every softball question the book. The interview was disgraceful amd beneath any real journalist.

— SnowFairy 🇨🇦❄️🌈 (@SnowFairyToo) June 13, 2021