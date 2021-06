سي إن إن: تقارير عن تسرب بمحطة نووية صينية بعد تحذير من تهديد إشعاعي وشيك

كشفت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الإثنين أن الجهات المعنية بالحكومة الأمريكية أمضت الأسبوع الماضي في تقييم تقارير عن تسرب محتمل داخل محطة طاقة نووية صينية.

جاء ذلك بعد أن حذرت شركة فرنسية تشارك في ملكية هذه المحطة وتساعد في تشغيلها من “تهديد إشعاعي وشيك”، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ووثائق اطلعت عليها (سي إن إن).

وتضمن التحذير اتهامًا بأن هيئة السلامة الصينية رفعت الحدود المقبولة للكشف عن الإشعاع خارج محطة (تايشان) للطاقة النووية في مقاطعة (غواندونغ) من أجل تجنب الاضطرار إلى إغلاقها، وفقًا لخطاب من الشركة الفرنسية إلى وزارة الخارجية الأمريكية حصلت عليه (سي إن إن).

وقال أحد المصادر للشبكة الأمريكية إنه رغم الإخطار المقلق من شركة (فراماتوم) الفرنسية، تعتقد إدارة الأمريكي جو بايدن أن المنشأة لم تصل بعد إلى “مستوى الأزمة”.

US officials are assessing a report of a leak at a Chinese nuclear power plant but don't yet think the facility is at crisis level, US sources say https://t.co/3LTdJrz8hl

— CNN Breaking News (@cnnbrk) June 14, 2021