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سي إن إن: تقارير عن تسرب بمحطة نووية صينية بعد تحذير من تهديد إشعاعي وشيك

محطة تايشان النووية في مقاطعة غواندونغ الصينية (سي إن إن)
محطة تايشان النووية في مقاطعة غواندونغ الصينية (سي إن إن)
14/6/2021-|آخر تحديث: 14/6/202104:42 PM (مكة المكرمة)

كشفت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الإثنين أن الجهات المعنية بالحكومة الأمريكية أمضت الأسبوع الماضي في تقييم تقارير عن تسرب محتمل داخل محطة طاقة نووية صينية.

جاء ذلك بعد أن حذرت شركة فرنسية تشارك في ملكية هذه المحطة وتساعد في تشغيلها من “تهديد إشعاعي وشيك”، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ووثائق اطلعت عليها (سي إن إن).

وتضمن التحذير اتهامًا بأن هيئة السلامة الصينية رفعت الحدود المقبولة للكشف عن الإشعاع خارج محطة (تايشان) للطاقة النووية في مقاطعة (غواندونغ) من أجل تجنب الاضطرار إلى إغلاقها، وفقًا لخطاب من الشركة الفرنسية إلى وزارة الخارجية الأمريكية حصلت عليه (سي إن إن).

وقال أحد المصادر للشبكة الأمريكية إنه رغم الإخطار المقلق من شركة (فراماتوم) الفرنسية، تعتقد إدارة الأمريكي جو بايدن أن المنشأة لم تصل بعد إلى “مستوى الأزمة”.

وبينما اعتبر المسؤولون الأمريكيون أن الوضع لا يشكل حاليًا تهديدًا خطيرًا لسلامة العمال في المصنع أو لعموم الصينيين، فمن غير المعتاد أن تتواصل شركة أجنبية من جانب واحد مع الحكومة الأمريكية للحصول على المساعدة ولم يعترف بعد شريكها الصيني (المملوك للدولة) بوجود مشكلة.

وربما يضع هذا السيناريو الولايات المتحدة في موقف معقد إذا استمر التسرب أو أصبح أكثر حدة دون إصلاحه.

وقالت مصادر لشبكة (سي إن إن) إن إدارة بايدن ناقشت الوضع مع الحكومة الفرنسية وخبرائها في وزارة الطاقة. وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة كانت على اتصال أيضًا بالحكومة الصينية.

المصدر : الجزيرة مباشر + سي إن إن

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