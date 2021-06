بايدن يتوجه لتحية أردوغان على هامش قمة الأطلسي (فيديو)

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، للسلام على نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، في أول لقاء بينهما منذ تولي بايدن السلطة.

وغرد مدير دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتن، بمقطع فيديو للحظة توجه بايدن لأردوغان الذي كان جالسًا، فيما هم الأخير بالقيام من مكانه للسلام على الرئيس الأمريكي وسط ابتسامات بينهما.

ولاحقا عقد الزعيمان لقاءا ثنائيا مغلقا، وقال بايدن في تصريح عقب اللقاء الذي يعد الأول منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني الماضي إنه كان “اجتماعا جيدا للغاية”.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن الاجتماع استغرق 45 دقيقة. وعقب اللقاء الثنائي، بدأ اجتماع على مستوى وفدي البلدين.

من جهته، أعلن أردوغان أنه أجرى محادثات “صريحة ومثمرة جدا” مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

وصرح أردوغان خلال مؤتمر صحفي في بروكسل “أجرينا لقاء صريحا ومثمرا جدا”، مضيفا أنه “ليس من مشكلة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة لا يمكن تجاوزها”.

وأضاف أردوغان أن “المحادثات المكثفة” مع بايدن شملت التعاون في القضايا الإقليمية كما شدد على سنوات الصداقة الطويلة التي تربطه بالرئيس الأمريكي.

وثمة قضايا خلافية عدة بين أنقرة وواشنطن أبرزها شراء تركيا لمنظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي والدعم الأمريكي للمقاتلين الأكراد في سوريا ورفض الولايات المتحدة تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب العام 2016.

وفي وقت سابق الإثنين، انطلقت أعمال قمة الناتو، بمشاركة زعماء وقادة دول الحلف البالغ عددها 30 دولة.

The President had a friendly chat with President Biden at the NATO summit today.

The two leaders will meet again shortly to discuss bilateral and regional issues. pic.twitter.com/V4MwSrtFgi

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 14, 2021